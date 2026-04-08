Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Ta wojna nie była niezbędna, a spowodowała cały szereg komplikacji"

|
Donald Trump
Bodnar: mam nadzieję, że to będzie koniec wojny
Źródło: TVN24
Wojna na Bliskim Wschodzie spowodowała cały szereg komplikacji - ocenił Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości. W "Rozmowie Piaseckiego" komentował ogłoszone przez Donalda Trumpa zawieszenie broni. Jego zdaniem konsekwencje wojny dla świata "oddalają" Trumpa od Pokojowej Nagrody Nobla.

Oglądaj "Rozmowę Piaseckiego" od poniedziałku do czwartku o godzinie 07.30 na antenie TVN24 lub jako wideo na żądanie w TVN24+

- Mam nadzieję, że to będzie koniec [wojny - red.] - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości i senator Koalicji Obywatelskiej. W ten sposób komentował ogłoszone przez Donalda Trumpa zawieszenie broni z Iranem.

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ta wojna nie była niezbędna, a spowodowała cały szereg komplikacji i dla Polski, dla polskich kierowców, i dla Bliskiego Wschodu, dla turystyki - wymieniał. - Trudno nawet widzieć jakieś światełko w tunelu, jeżeli chodzi o jej rozwiązanie - dodał.

Adam Bodnar
Adam Bodnar
Źródło: TVN24

Bodnar: to oddala Trumpa od Pokojowej Nagrody Nobla

Konrad Piasecki pytał wobec tego, czy zakończenie wojny na tym etapie oznaczałoby sukces, czy klęskę prezydenta USA. - Myślę, że konsekwencje dla całego świata raczej, powiedziałbym w ten sposób, oddalają Donalda Trumpa od Pokojowej Nagrody Nobla, niż go przybliżają - ocenił Bodnar.

Jak interpretował wcześniejsze zapowiedzi Trumpa o tym, że "w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci"? Prezydent USA pisał tak jeszcze przed ogłoszeniem zawieszenia broni. - Interpretowałem to w takim kierunku, że polityka amerykańska staje się tak nieprzewidywalna i te środki użycia siły mogą być tak nietypowe, że nie wiadomo, co się zdarzy i jakie decyzje zostaną wydane - odparł Bodnar.

Groźba "końca cywilizacji", interwencja Pakistanu i nagły zwrot
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Groźba "końca cywilizacji", interwencja Pakistanu i nagły zwrot

PODSUMOWANIE

- Wiemy też dobrze, że w ciągu ostatnich tygodni nieraz Donald Trump stawiał ultimatum, po czym się okazywało, że to jednak jest przedłużane, że te słowa, które są wypowiadane w serwisach społecznościowych i nie do końca później odpowiadają rzeczywistości, że te słowa nie są traktowane poważnie, że to jest jakiś rodzaj bardzo kolorowej, barwnej retoryki, za którą nie idą czyny - ocenił. 

Bodnar podkreślał, że "dla nas najważniejsze jest cały czas, aby NATO było stabilne, abyśmy mogli liczyć na współpracę w ramach gigantycznej struktury obronnej". - Wszelkie podważenie wiarygodności Stanów Zjednoczonych, a w konsekwencji NATO jest dla nas problemem - mówił.

- To nas motywuje do tego, żebyśmy tworzyli bardzo mocne sojusze obronne europejskie - podsumował Bodnar.

OGLĄDAJ: Bodnar: dla nas najważniejsze jest, by NATO było stabilne
pc

Bodnar: dla nas najważniejsze jest, by NATO było stabilne

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Udostępnij:
Tagi:
Adam BodnarBliski WschódIranUSADonald Trump
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

