Bodnar: mam nadzieję, że to będzie koniec wojny Źródło: TVN24

- Mam nadzieję, że to będzie koniec [wojny - red.] - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości i senator Koalicji Obywatelskiej. W ten sposób komentował ogłoszone przez Donalda Trumpa zawieszenie broni z Iranem.

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ta wojna nie była niezbędna, a spowodowała cały szereg komplikacji i dla Polski, dla polskich kierowców, i dla Bliskiego Wschodu, dla turystyki - wymieniał. - Trudno nawet widzieć jakieś światełko w tunelu, jeżeli chodzi o jej rozwiązanie - dodał.

Bodnar: to oddala Trumpa od Pokojowej Nagrody Nobla

Konrad Piasecki pytał wobec tego, czy zakończenie wojny na tym etapie oznaczałoby sukces, czy klęskę prezydenta USA. - Myślę, że konsekwencje dla całego świata raczej, powiedziałbym w ten sposób, oddalają Donalda Trumpa od Pokojowej Nagrody Nobla, niż go przybliżają - ocenił Bodnar.

Jak interpretował wcześniejsze zapowiedzi Trumpa o tym, że "w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci"? Prezydent USA pisał tak jeszcze przed ogłoszeniem zawieszenia broni. - Interpretowałem to w takim kierunku, że polityka amerykańska staje się tak nieprzewidywalna i te środki użycia siły mogą być tak nietypowe, że nie wiadomo, co się zdarzy i jakie decyzje zostaną wydane - odparł Bodnar.

- Wiemy też dobrze, że w ciągu ostatnich tygodni nieraz Donald Trump stawiał ultimatum, po czym się okazywało, że to jednak jest przedłużane, że te słowa, które są wypowiadane w serwisach społecznościowych i nie do końca później odpowiadają rzeczywistości, że te słowa nie są traktowane poważnie, że to jest jakiś rodzaj bardzo kolorowej, barwnej retoryki, za którą nie idą czyny - ocenił.

Bodnar podkreślał, że "dla nas najważniejsze jest cały czas, aby NATO było stabilne, abyśmy mogli liczyć na współpracę w ramach gigantycznej struktury obronnej". - Wszelkie podważenie wiarygodności Stanów Zjednoczonych, a w konsekwencji NATO jest dla nas problemem - mówił.

- To nas motywuje do tego, żebyśmy tworzyli bardzo mocne sojusze obronne europejskie - podsumował Bodnar.

