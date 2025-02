Prokurator krajowy Dariusz Korneluk przekazał zawiadomienie Bogdana Święczkowskiego, prezesa kwestionowanego w obecnym kształcie Trybunału Konstytucyjnego, o podejrzeniu zamachu stanu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie celem jego rozpoznania - poinformowała rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak.

Prokurator Anna Adamiak powiedziała dziennikarzom, że zawiadomienie Bogdana Święczkowskiego trafiło do warszawskiej prokuratury "łącznie z dokumentacją zgromadzoną uprzednio przez zastępcę Prokuratora Generalnego Michała Ostrowskiego".

Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Ostrowskiego

Z kolei prokurator Adamiak mówiła na początku lutego, że korespondencja z TK wpłynęła do Ostrowskiego, ale to nie znaczy, że - zgodnie z przepisami wewnętrznymi - wpłynęła do prokuratury. Wskazywała, że postępowanie można wszcząć dopiero, gdy sprawa jest zarejestrowana, a tak nie stało się w tym przypadku.