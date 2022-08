Zasolenie Odry - skąd się wzięło? Ekspert wskazuje na wody dołowe i ostrzega przed "biochemiczną walką"

czytaj dalej

Gdy wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś - na połączonym posiedzeniu komisji w sprawie katastrofy na Odrze - stwierdził, że to jego urzędnicy powiadomili Polski Związek Wędkarski o sytuacji na rzece, wędkarze opuścili salę. "Tak się naprawdę nie robi" - usłyszał Woś. Związkowcy, a także eksperci podkreślają od wielu dni, że gdyby nie wędkarze, sytuacją w Odrze i wokół niej nie zainteresowałyby się władze centralne. Dzień później PZW wyjaśniło, że ich wyjście z komisji było reakcją na "zarzucenie im kłamstwa i oszczerstwa". "To członkowie PZW, Społeczna Straż Rybacka, Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Miejska oraz społecznicy byli na miejscu pierwsi. To oni od pierwszych godzin ratowali Odrę i to im należą się podziękowania" - oświadczyli działacze.