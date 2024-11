Zapowiedź wniosku o uchylenie immunitetu Ziobry

Wyjaśniała, że później wniosek z prokuratury trafi do Komisji Regulaminowej, która go rozpatrzy. - Wtedy dopiero, kiedy trafi pod obrady Sejmu, podejmiemy decyzję o tym, czy uchylony zostanie immunitet Zbigniewowi Ziobrze. To jest decyzja całego Sejmu Rzeczypospolitej - oświadczyła Sroka. - W momencie, kiedy uzyskamy taką zgodę, to my jako komisja występujemy do sądu ze wskazaniem terminu o to, żeby zatrzymać i przymusowo doprowadzić Zbigniewa Ziobro na wyznaczony termin - zaznaczyła szefowa komisji śledczej.