Konsylium dyscyplinarne, trzy grupy sędziów. Znamy założenia ustawy

Trzy grupy sędziów

Ustawa ministra Bodnara ma podzielić neosędziów na trzy grupy. Pierwsza (minister publicznie określa ją jako grupa czerwona) to sędziowie, którzy nie dość, że otrzymali awanse na skutek decyzji neo-KRS, to także czynnie uczestniczyli w łamaniu w Polsce praworządności. Jakie dokładnie stanowiska będą zaliczać się do tej grupy, szczegółowo określi ustawa. Będą to m.in. członkowie nielegalnej KRS, sędziowie, którzy złożyli podpisy poparcia dla kandydatów do neo-KRS, osoby które zgodziły się objąć funkcje w administracji publicznej lub z nadania ministra sprawiedliwości. Te osoby zostaną automatycznie przeniesione na stanowiska zajmowane przed awansami, zostaną w stosunku do nich zainicjowane postępowania dyscyplinarne. Ministerstwo zna już nazwiska osób, które należą do tej grupy i szacuje ich liczbę na 500. Cofnięcie na poprzednie stanowisko będzie oznaczać formalny powrót na miejsce zajmowane przed awansem, ale z automatyczną delegacją na dwa lata do sądu, w którym neosędzia pracuje obecnie. To rozwiązanie potrzebne, by nie pogłębiać luki w systemie i by nie powstało zbyt dużo nieobsadzonych etatów sędziowskich.