W poniedziałek ruszyły próbne egzaminy maturalne. Będą przeprowadzone w dwóch turach - 12-16 stycznia 2026 roku i 4-6 marca 2026 roku, w dwóch sesjach: porannej - o godz. 9.00 i popołudniowej - o godz. 14.00. Będą to tylko próbne egzaminy pisemne.

Próbna matura 2026

Na 12 stycznia rano zaplanowano próbny egzamin z historii sztuki, a po południu - z historii muzyki. 13 stycznia: rano odbędzie się egzamin z fizyki, po południu - z filozofii. 14 stycznia: rano - z biologii, po południu - z historii, 15 stycznia: rano - z chemii, po południu - z geografii, a 16 stycznia rano - z wiedzy o społeczeństwie. Wszystkie te przedmioty należą do grupy przedmiotów do wyboru i zdawane są na poziomie rozszerzonym. W drugiej turze egzaminów próbnych, 4 marca rano ma być przeprowadzony próbny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, 5 marca - z matematyki na poziomie podstawowym, 6 marca - z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzaminy pisemne z polskiego, matematyki i języka obcego zdawane na poziomie podstawowym są obowiązkowe na maturze. Spośród języków obcych najczęściej wśród maturzystów wybierany jest język angielski.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026

W poniedziałek ruszyły także próbne egzaminy ósmoklasisty, które potrwają do 14 stycznia. 12 stycznia uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego, 13 stycznia - z matematyki i 14 stycznia - z języka angielskiego, który - podobnie jak wśród maturzystów - jest najczęściej wybieranym na egzaminie językiem obcym przez ósmoklasistów. Egzaminy mają rozpoczynać się o godz. 9.00.

Jak podaje CKE, w przypadku próbnego egzaminu ósmoklasisty i próbnego egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, szkołom udostępniono z wyprzedzeniem arkusze egzaminacyjne. Zawierają one zadania wcześniej niepublikowane. W kolejne dni egzaminów próbnych arkusze zamieszczane będą także na stronie internetowej CKE i na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych tak, aby umożliwić wzięcie udziału w teście także absolwentom i uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w nich w szkole. Arkusze egzaminów próbnych wypełnione przez uczniów będą sprawdzali nauczyciele w ich macierzystych szkołach według zasad oceniania podanych przez CKE. Harmonogram egzaminów próbnych został tak przygotowany, by terminy nie nakładały się na terminy ferii zimowych. W tym roku dwutygodniowe ferie odbędą się w trzech terminach, zależnie od województwa, między 19 stycznia a 1 marca.

Dyrektor CKE: egzaminy próbne są dobrowolne

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski w informacji na temat próbnych egzaminów przypomniał, że ich przeprowadzenie jest dobrowolne. "Próbny egzamin ósmoklasisty oraz próbny egzamin maturalny powinny być przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym, tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie, oraz diagnostycznym, tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia" - zaznaczył. Podkreślił, że CKE za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen wyrażonych liczbą lub literą w ramach oceniania bieżącego na podstawie wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów uzyskanych przez danego ucznia. "Niezbędne jest przekazanie każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy. Wyniki egzaminu próbnego mogą również służyć nauczycielom do zidentyfikowania zakresu wiadomości i umiejętności, które wymagają szczególnej uwagi" - wskazał Zakrzewski. Zauważył, że zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą obejmowały wszystkie wymagania ogólne i szczegółowe określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego przedmiotu, zatem przed przeprowadzeniem egzaminu próbnego z tego przedmiotu lub przedmiotów wskazane jest poinformowanie uczniów, że niektórych zadań mogą nie być w stanie rozwiązać poprawnie, ponieważ dany zakres materiału nie był jeszcze omawiany podczas lekcji.

Egzamin ósmoklasisty i matura 2026 - kiedy?

W roku szkolnym 2025/2026 egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 11-13 maja: 11 maja z języka polskiego, 12 maja - z matematyki, 13 maja - z języka obcego nowożytnego. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, wyznaczono na 8-10 czerwca. Matury w sesji głównej przeprowadzone zostaną od 4-30 maja. Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano na 4-21 maja, a ustnych na 7-30 maja. Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została 1-16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych - 1-16 czerwca, a ustnych - 8-10 czerwca.