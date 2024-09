"Za swoją odwagę i pryncypialność przychodziło mu płacić wysoką cenę". Ksiądz Adam Boniecki uhonorowany

"Postaci Laureata nie trzeba szerzej przedstawiać. Ojciec Adam Boniecki jest obecny w przestrzeni publicznej od dziesięcioleci. Łączy posługę kapłańską z porywającą nieobojętnością na to, co w Polsce się dzieje. Czynił to zarówno jako długoletni redaktor naczelny 'Tygodnika Powszechnego', autor książek i uczestnik licznych konferencji. Był i pozostaje aktywny w radiu, telewizji i mediach elektronicznych. Piętnuje głupotę, brak tolerancji i kołtuństwo. Nawołuje do tolerancji, umiaru i szacunku dla innych, nawet, gdy mają radykalnie odmienne poglądy" - napisano w przesłanym w czwartek komunikacie Towarzystwo Jana Karskiego.