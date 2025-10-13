Profesor Dudek o "inauguracji nowej frakcji w PiS"

Robert Bąkiewicz na wiecu PiS Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Poniedziałkowym gościem Moniki Olejnik w "Kropce nad i" był historyk i politolog, profesor Antoni Dudek, który był pytany o wystąpienie Roberta Bąkiewicza na sobotniej manifestacji organizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość.

Zdaniem Dudka prezes PiS Jarosław Kaczyński walczy z partiami skrajnie prawicowymi o najbardziej radykalnych wyborców.

- Ja uważam to wystąpienie Bąkiewicza za rodzaj inauguracji nowej frakcji w PiS-ie, takiej najbardziej skrajnej. To nie jest przypadek. Po prostu Kaczyński wierzy, że odbierze tych parę procent Koronie (Grzegorza) Brauna, Konfederacji (Sławomira) Mentzena i (Krzyztofa) Bosaka, a potem będzie rządził samodzielnie po 2027 roku - ocenił.

