Profesor Dudek o "inauguracji nowej frakcji w PiS"

Poniedziałkowym gościem Moniki Olejnik w "Kropce nad i" był historyk i politolog, profesor Antoni Dudek, który był pytany o wystąpienie Roberta Bąkiewicza na sobotniej manifestacji organizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość.
Zdaniem Dudka prezes PiS Jarosław Kaczyński walczy z partiami skrajnie prawicowymi o najbardziej radykalnych wyborców.
- Ja uważam to wystąpienie Bąkiewicza za rodzaj inauguracji nowej frakcji w PiS-ie, takiej najbardziej skrajnej. To nie jest przypadek. Po prostu Kaczyński wierzy, że odbierze tych parę procent Koronie (Grzegorza) Brauna, Konfederacji (Sławomira) Mentzena i (Krzyztofa) Bosaka, a potem będzie rządził samodzielnie po 2027 roku - ocenił.
TVN24
Autorka/Autor: Mikołaj Stępień /akw
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka