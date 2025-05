Monety, noże, srebrne ozdoby, pierścionki, pochówki i setki fragmentów ceramiki odkopali archeolodzy pracujący na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu pod Poznaniem. Co ciekawe, tych zabytków miało tam nie być.

Wszystko zaczęło się od remontu zabytkowego drewnianego domu znajdującego się na wyspie. Ekipa budowlana po zdjęciu desek podłogowych odkryła ludzki szkielet. Okazało się, że to temat nie dla prokuratorów, lecz archeologów.

Skąd ta pewność? Oczywiście dzięki zabytkom. Znajdowane w grobach i poza nimi przedmioty są dobrymi datownikami. To przede wszystkim srebrne monety takie jak denar krzyżowy oraz denar Bolesława Śmiałego przedstawiający władcę z mieczem i bramę Krakowa.

Naukowcy odkryli także importowany z terenów dzisiejszej Ukrainy przęślik służący do obciążania wrzeciona oraz nieco kobiecej biżuterii. To bardzo popularne wśród Słowianek srebrne kabłączki skroniowe i taśmowate pierścionki ze stopu miedzi. Te ostatnie zostały znalezione na palu jednej z pochowanych kobiet. Sądząc po ich rozmiarze właścicielka musiała mieć bardzo duże dłonie.

- Co istotne, to nie była tylko wyspa umarłych, na którą transportowano łodzią zwłoki w ostatnią drogę - mówi prof. Artur Różański - Bardzo duże ilości wczesnośredniowiecznej ceramiki sugerują, że równolegle z nekropolią funkcjonowała na wyspie osada, w której na blisko trzech hektarach żyli ludzie - tłumaczy naukowiec.

Tego miało tu nie być

Wyspa w pierwszej połowie XIX w. należała do hrabiego Edwarda Raczyńskiego , który był politykiem i filantropem. Poznań zawdzięczał mu między innymi nowoczesną sieć wodociągów i działającą do dziś bibliotekę.

Arystokrata dużo podróżował po świecie, a swoje refleksje z wyprawy na Bliski Wschód i do Grecji wydał w formie ilustrowanych dzienników. Ich publikacja zbiegła się w czasie z nabyciem wyspy na jeziorze w Zaniemyślu. Hrabia podążając za romantyczną modą nie wybudował na niej pałacu, lecz drewniany dom w stylu szwajcarskim, a także kazał założyć park i ogrody. Na tafli zaniemyskiego jeziora inscenizował bitwy morskie ku uciesze zaproszonych gości.

Raczyński jako miłośnik starożytności skwapliwie odnotował w swych wspomnieniach, że zatrudnieni przezeń ogrodnicy natrafili na wyspie na szkielety. Miały to być szczątki "rycerzy z ostrogami". Hrabia błędnie powiązał pochówki z ofiarami bitwy stoczonej pod Zaniemyślem między krzyżakami, a wojskami Władysława Łokietka. Hipoteza się przyjęła i przez dziesięciolecia przypuszczano, że na wyspie mogła istnieć jakaś późnośredniowieczna siedziba rycerska.

- Dzięki najnowszym odkryciom wiemy, że to prawie na sto procent nie mogła być prawda - mówi prof. Artur Różański - Nie znaleźliśmy żadnej późnośredniowiecznej ceramiki, a jedynie te dużo starszą. Za czasów Łokietka nie działo się tutaj nic lub bardzo niewiele i zapewne szkielety z ostrogami spoczywały pierwotnie na cmentarzysku, które teraz badamy - wyjaśnia Różański i dodaje, że odkrycia, które wywracają do góry nogami obiegowe opinie cieszą szczególnie. Tym bardziej, że na wyspie natrafiono także na ślady osadnictwa z czasów kultury łużyckiej. Jej przedstawiciele na przełomie epoki brązu i żelaza opanowali tereny praktycznie całej dzisiejszej Polski i to również oni zbudowali słynny gród w Biskupinie. Być może podobna, chociaż dużo mniejsza osada obronna, znajdowała się kiedyś w Zaniemyślu.