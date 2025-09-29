Proeuropejskie siły wygrały wybory. Tusk: uratowaliście demokrację

W niedzielę w Mołdawii odbyły się wybory parlamentarne. Z oficjalnych wyników podanych w poniedziałek rano po przeliczeniu 99 procent głosów wynika, że rządząca proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS) zwyciężyła, zdobywając ponad 50 procent głosów.
Donald Tusk poniedziałkowy wpis na platformie X, który odnosi się do wydarzeń w Mołdawii, opublikował w języku angielskim. Szef rządu napisał, że wygrana w wyborach wymagała "prawdziwej odwagi narodu mołdawskiego i (prezydentki kraju - red.) Mai Sandu".
"Nie tylko uratowaliście demokrację i utrzymaliście europejski kurs, ale także powstrzymaliście Rosję przed próbami przejęcia kontroli nad całym regionem. To dobra lekcja dla nas wszystkich" - ocenił.
Wybory w Mołdawii
Rządząca od 2021 roku PAS uzyskała - z przeliczenia niemal wszystkich głosów - 50,16 procent głosów, zaś skupiający prorosyjskich socjalistów i komunistów Patriotyczny Blok Wyborczy (BEP) - 24,19 procent. Według niemal pełnych wyników na trzecim miejscu uplasował się blok Alternatywa prorosyjskiego burmistrza Kiszyniowa Iona Czebana z poparciem 7,91 procent. Próg wyborczy pokonała ponadto Nasza Partia oligarchy Renato Usatego - 6,20 procent.
Frekwencja wyborcza - według Centralnej Komisji Wyborczej - wyniosła ponad 52 procent.
Niedzielne wybory parlamentarne w Mołdawii określane były przez wielu polityków jako "najważniejsze w historii". Utrata większości przez partię PAS otworzyłaby bowiem drogę do władzy ugrupowaniom prorosyjskim.
Przywódca prorosyjskich socjalistów i były prezydent Igor Dodon oskarżył władze o działanie "według instrukcji" z Zachodu z zamiarem "wciągnięcia kraju do wojny" oraz "sfałszowanie wyborów". Wezwał zwolenników BEP do udziału w demonstracji w poniedziałek rano. Jego zdaniem, blok "wyraźnie wygrał wybory" i teraz musi bronić wyniku wyborczego na ulicach.
Z kolei mołdawskie władze ostrzegły przed możliwymi zamieszkami w najbliższych dniach.
Autorka/Autor: kgr/akw
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP