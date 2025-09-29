Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Proeuropejskie siły wygrały wybory. Tusk: uratowaliście demokrację

Donald Tusk
Tusk o wyborach w Mołdawii. "Uratowaliście demokrację"
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk ocenił, że wynik niedzielnych wyborów parlamentarnych w Mołdawii jest "dobrą lekcją" dla wszystkich państw Unii Europejskiej. - Powstrzymaliście Rosję przed próbami przejęcia kontroli nad całym regionem - gratulował mołdawskiemu narodowi.

W niedzielę w Mołdawii odbyły się wybory parlamentarne. Z oficjalnych wyników podanych w poniedziałek rano po przeliczeniu 99 procent głosów wynika, że rządząca proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS) zwyciężyła, zdobywając ponad 50 procent głosów.

Donald Tusk poniedziałkowy wpis na platformie X, który odnosi się do wydarzeń w Mołdawii, opublikował w języku angielskim. Szef rządu napisał, że wygrana w wyborach wymagała "prawdziwej odwagi narodu mołdawskiego i (prezydentki kraju - red.) Mai Sandu".

"Nie tylko uratowaliście demokrację i utrzymaliście europejski kurs, ale także powstrzymaliście Rosję przed próbami przejęcia kontroli nad całym regionem. To dobra lekcja dla nas wszystkich" - ocenił.

Wybory w Mołdawii

Rządząca od 2021 roku PAS uzyskała - z przeliczenia niemal wszystkich głosów - 50,16 procent głosów, zaś skupiający prorosyjskich socjalistów i komunistów Patriotyczny Blok Wyborczy (BEP) - 24,19 procent. Według niemal pełnych wyników na trzecim miejscu uplasował się blok Alternatywa prorosyjskiego burmistrza Kiszyniowa Iona Czebana z poparciem 7,91 procent. Próg wyborczy pokonała ponadto Nasza Partia oligarchy Renato Usatego - 6,20 procent.

Frekwencja wyborcza - według Centralnej Komisji Wyborczej - wyniosła ponad 52 procent.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wybory parlamentarne w Mołdawii. Policzono niemal wszystkie głosy

Wybory parlamentarne w Mołdawii. Policzono niemal wszystkie głosy

Świat
Prorosyjskie partie wykluczone z wyborów na mecie kampanii

Prorosyjskie partie wykluczone z wyborów na mecie kampanii

Świat

Niedzielne wybory parlamentarne w Mołdawii określane były przez wielu polityków jako "najważniejsze w historii". Utrata większości przez partię PAS otworzyłaby bowiem drogę do władzy ugrupowaniom prorosyjskim.

Przywódca prorosyjskich socjalistów i były prezydent Igor Dodon oskarżył władze o działanie "według instrukcji" z Zachodu z zamiarem "wciągnięcia kraju do wojny" oraz "sfałszowanie wyborów". Wezwał zwolenników BEP do udziału w demonstracji w poniedziałek rano. Jego zdaniem, blok "wyraźnie wygrał wybory" i teraz musi bronić wyniku wyborczego na ulicach.

Z kolei mołdawskie władze ostrzegły przed możliwymi zamieszkami w najbliższych dniach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskMołdawiaRosja
Czytaj także:
Ciało zaginionej Celeste Rivas znalezione w bagażniku samochodu w Hollywood
Ciało nastolatki w samochodzie znanego piosenkarza. Nowe informacje
Świat
Balon z pakunkiem, w którym znajdowały się papierosy - tym razem w Bielsku Podlaskim (27.09.2025r.)
Zafoliowany pakunek przy drodze. Nocna akcja policji
Lublin
Poważne zniszczenia w Wietnamie
Zabici, pół miliona domów bez prądu. "Przeżyłem wiele burz"
METEO
Siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły 4 drony na terenie Woskresenska i Kołomny
Atak dronów ukraińskich na obwód moskiewski. Są ofiary
Najnowsze
ziobro lotnisko
Zbliża się przesłuchanie, samolot Ziobry opóźniony. Wiceszef komisji: będziemy czekać do północy
Gmach brytyjskiego parlamentu
Wielka Brytania w stanie wojny z Rosją? Była szefowa MI5: to może być racja
Świat
Pożar w Toruniu
Ewakuacja z płonącego bloku. Dwie osoby ratowały się, skacząc z trzeciego piętra
Kujawsko-Pomorskie
Pożar ciężarówek w miejscowości Kamieńszczyzna
W ogniu stanęły samochody, naczepy oraz kontener
WARSZAWA
Zaanse Schans
"Wchodzą do ich domów, sikają do ogrodów". Władze mają dość
BIZNES
Sytuacja baryczna w Europie
Będzie nam wyjątkowo zimno
METEO
imageTitle
Krecz rywalki. Świątek nie straciła choćby gema
EUROSPORT
HOŁOWNIA
Hołownia chce objąć nową funkcję. "Złożyłem aplikację"
imageTitle
Dominacja przerwana. Jest nowy żużlowy mistrz Polski
EUROSPORT
rosyjscy zolnierze 03 milru
"Kocioł" pod Pokrowskiem. "Pokrzyżowane plany przeciwnika"
Świat
imageTitle
Iga Świątek - Camila Osorio w turnieju WTA w Pekinie [RELACJA]
Najnowsze
Śląski Uniwersytet Medyczny wydaje zalecenia dotyczące ubioru studentów
Szybka zmiana zasad. Nowe przepisy językowe blokują dostęp do studiów
Svitlana Kucherenko
Tragiczny wypadek na S8 w Oleśnicy
Cztery osoby nie żyją. Wzrósł bilans ofiar wypadku na trasie S8
Wrocław
imageTitle
"Inne mistrzostwa świata", ale wynik ten sam. Pogaczar zachwycony
EUROSPORT
opec shutterstock_1704492601
Rynki obawiają się tej decyzji
BIZNES
Kabul, Afganistan
Talibowie uwolnili obywatela USA. Był więziony przez miesiące
Świat
aarhus dania mcdonalds - Stoycho Stoychev shutterstock_2665687901
Zmieniają logo w obawie przed kibicami. "Bezprecedensowa decyzja"
BIZNES
imageTitle
Lewandowski dogonił słynnego Brazylijczyka. Zrobił to dużo szybciej
EUROSPORT
Jacek Sasin
Inwigilacja Pegasusem. Sasin: nie miałbym z tym żadnego problemu
Włamanie do szkoły podstawowej na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Górale boją się edukacji zdrowotnej. W większości liceów nie będzie jej wcale
Kraków
W wypadku zginął rowerzysta
Tragiczny wypadek. Kierowca potrącił rowerzystę
Rzeszów
Straż: beczki są szczelne i nie są skorodowane
Beczki z napisem "tri trucizna" usunięte. Wiadomo, co było w środku
Trójmiasto
imageTitle
Byli "największym zaskoczeniem turnieju"
EUROSPORT
Kopenhaga
Niemiecki okręt w stolicy. Reakcja na naloty dronów
Świat
imageTitle
Ciosy głową, bójka i potężny nokaut. Skandal z legendą MMA w roli głównej
EUROSPORT
Huajiang Canyon Bridge
Otwarto najwyższy most drogowy na świecie
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica