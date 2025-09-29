Proeuropejskie siły wygrały wybory. Tusk: uratowaliście demokrację

Tusk o wyborach w Mołdawii. "Uratowaliście demokrację" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę w Mołdawii odbyły się wybory parlamentarne. Z oficjalnych wyników podanych w poniedziałek rano po przeliczeniu 99 procent głosów wynika, że rządząca proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS) zwyciężyła, zdobywając ponad 50 procent głosów.

Donald Tusk poniedziałkowy wpis na platformie X, który odnosi się do wydarzeń w Mołdawii, opublikował w języku angielskim. Szef rządu napisał, że wygrana w wyborach wymagała "prawdziwej odwagi narodu mołdawskiego i (prezydentki kraju - red.) Mai Sandu".

"Nie tylko uratowaliście demokrację i utrzymaliście europejski kurs, ale także powstrzymaliście Rosję przed próbami przejęcia kontroli nad całym regionem. To dobra lekcja dla nas wszystkich" - ocenił.

It took real courage of the Moldovan nation and Maia Sandu personally to win this election. Not only did you save democracy and kept the European course, but you have also stopped Russia in its attempts to take control over the whole region. A good lesson for us all. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 29, 2025 Rozwiń

Wybory w Mołdawii

Rządząca od 2021 roku PAS uzyskała - z przeliczenia niemal wszystkich głosów - 50,16 procent głosów, zaś skupiający prorosyjskich socjalistów i komunistów Patriotyczny Blok Wyborczy (BEP) - 24,19 procent. Według niemal pełnych wyników na trzecim miejscu uplasował się blok Alternatywa prorosyjskiego burmistrza Kiszyniowa Iona Czebana z poparciem 7,91 procent. Próg wyborczy pokonała ponadto Nasza Partia oligarchy Renato Usatego - 6,20 procent.

Frekwencja wyborcza - według Centralnej Komisji Wyborczej - wyniosła ponad 52 procent.

Niedzielne wybory parlamentarne w Mołdawii określane były przez wielu polityków jako "najważniejsze w historii". Utrata większości przez partię PAS otworzyłaby bowiem drogę do władzy ugrupowaniom prorosyjskim.

Przywódca prorosyjskich socjalistów i były prezydent Igor Dodon oskarżył władze o działanie "według instrukcji" z Zachodu z zamiarem "wciągnięcia kraju do wojny" oraz "sfałszowanie wyborów". Wezwał zwolenników BEP do udziału w demonstracji w poniedziałek rano. Jego zdaniem, blok "wyraźnie wygrał wybory" i teraz musi bronić wyniku wyborczego na ulicach.

Z kolei mołdawskie władze ostrzegły przed możliwymi zamieszkami w najbliższych dniach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD