Matura 2026. Poznaliśmy wyniki

Dyrektor CKE Robert Zakrzewski: unieważniono kilkanaście matur z języka polskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Bielecki

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CKE opublikowała w środę wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego w sesji głównej majowej. Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 85,9 proc., a prawo do poprawki w sierpniu ma 9,5 proc. W technikach maturę zdało 71,3 procent tegorocznych absolwentów, a prawo do poprawki ma 18,5 proc., a w szkołach branżowych II stopnia maturę zdało 15,4 procent absolwentów, a prawo do poprawki ma 28,4 proc. Łącznie maturę zdało 81,1 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. 12,3 procent abiturientów, którzy nie zdali jednego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Takiego prawa nie ma 6,6 procent, bo nie zdało egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz dwóch ustnych: z polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mieli jeszcze pisemny egzamin z języka ojczystego na poziomie podstawowym i egzamin ustny z języka ojczystego. Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wyniki matur 2026. Przedmioty

Maturę z jęz. polskiego zdało 94 proc. absolwentów. Egzaminem, którzy co roku maturzystom sprawia najwięcej problemów, jest matematyka. W tym roku zdało ją 86 proc. osób. Angielski na poziomie podstawowym zdało 95 proc. absolwentów.

Średni wynik matur. Poziom podstawowy:

jęz. polski - 59 proc. matematyka - 59 proc. język angielski - 78 proc.

Średni wynik matur. Poziom rozszerzony:

jęz. polski - 44 proc. matematyka - 37 proc. jęz. angielski - 69 proc.

biologia - 41 proc. chemia - 41 proc. filozofia - 35 proc. fizyka - 42 proc. geografia - 41 proc. historia - 47 proc. historia muzyki - 45 proc. historia sztuki - 42 proc. informatyka - 40 proc. WOS - 44 proc.

Matura 2026. Terminy poprawkowe

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 321 314 osób - 221 474 w liceach, 98 169 w technikach i 1 671 w branżowych szkołach II stopnia. Zdający rozwiązali zadania w 2 102 364 arkuszach. Zostały one sprawdzone przez 22 020 wykwalifikowanych egzaminatorów oraz 2 062 egzaminatorów-weryfikatorów, pracujących w 1 538 zespołach. Przeprowadzono również 677 402 egzaminy ustne.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego. Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok. Egzamin poprawkowy odbędzie się 24 sierpnia (część pisemna) i 25 sierpnia (część ustna).

Dyrektor CKE: wyniki są podobne do wyników z ubiegłego roku

Dyrektor CKE Robert Zakrzewski zauważył, że wyniki tegorocznej matury są podobne do wyników z ubiegłego roku. W 2025 roku według wyników sesji majowej egzamin zdało 80 proc. absolwentów, a ostatecznie, po sierpniowych poprawkach odsetek ten wyniósł 86,1 proc. Zakrzewski podkreślił jednak, że nie można bezpośrednio porównywać "jeden do jednego" wyników matury z kolejnych lat. - Każdy rocznik miał do rozwiązania inny arkusz egzaminacyjny, w którym była sprawdzana inna wiedza, inne umiejętności wybrane z podstawy programowej - zaznaczył.

Dyrektor CKE przypomniał, że wyniki z egzaminów na poziomie rozszerzonym służą uczelniom do rekrutacji na studia. W związku z tym - jak wyjaśnił - egzaminy na tym poziomie muszą być trudne i dobrze różnicujące, jeśli chodzi o wiedzę i umiejętności maturzystów. Jak dodał, na tym zależy uczelniom.

Redagował AM