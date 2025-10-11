Poseł Gomoła wróci do Polski 2050

Prof. Sowiński: Polska 2050 potrzebuje lidera, który zagwarantuje stabilność klubu Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z nieoficjalnych ustaleń PAP wynika, że do klubu parlamentarnego Polski 2050 dołączyć ma nowy poseł. Adam Gomoła, obecnie poseł niezrzeszony, przekazał PAP, że od kilku miesięcy prowadzi rozmowy z kierownictwem Polski 2050 o powrocie do partii i jej klubu parlamentarnego.

Parlamentarzysta został wykluczony z partii w lutym 2024 roku. Decyzja o jego wykluczeniu zapadła po rozmowie polityka z osobą zainteresowaną startem do sejmiku samorządowego województwa opolskiego, którą miał namawiać do wpłacenia 20 tysięcy złotych na konto prywatnej firmy prowadzonej przez szefową swojego sztabu wyborczego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Najnowszy sondaż. Pięć partii w Sejmie

Po wyborach parlamentarnych w 2023 roku sejmowy klub Polski 2050 liczył 33 posłów, a obecnie jest ich 30. W marcu ubiegłego roku z ugrupowania i jego klubu w parlamencie wykluczony został poseł Adam Gomoła, z klubu Polski 2050 w sierpniu tego roku odszedł także poseł Tomasz Zimoch, który nie był członkiem partii, a w lipcu z członkostwa w partii i klubie parlamentarnym zrezygnowała posłanka Izabela Bodnar.

Nowy poseł Polski 2050

W trzech źródłach zbliżonych do Polski 2050 PAP potwierdziła, że w najbliższym czasie szeregi ugrupowania ma zasilić nowy parlamentarzysta.

- Nie potwierdzam nazwisk, ale będzie nowy poseł lub posłanka. Zbieramy ekipę z powrotem do 33 posłów. Pod koniec przyszłego tygodnia, najprawdopodobniej w piątek, będzie nas 31 - przekazał PAP jeden z posłów.

Inny parlamentarzysta Polski 2050 potwierdził w rozmowie z PAP, że liderzy ugrupowania jakiś czas temu zainicjowali rozmowy o powrocie jednego parlamentarzysty do klubu Polski 2050. Zastrzegł jednak, że "nie wie, jaką decyzję w tej sprawie podjęło prezydium klubu”.

Informację potwierdził również polityk zbliżony do zarządu partii. Według rozmówcy PAP, rozmowy w tej sprawie prowadzone są od kilku miesięcy. Polityk podkreślił jednak, że według jego wiedzy dotyczą one "wyłącznie przejścia do klubu parlamentarnego, ale nie dołączenia do partii".

Powrót posła Gomoły

W tej sprawie PAP skontaktowała się z posłem Gomołą, który przekazał, że od kilku miesięcy rozmawia z kierownictwem partii o powrocie do Polski 2050. Według posła, powrót do partii będzie tożsamy z powrotem do klubu parlamentarnego. Dodał, że rozmowy te zainicjowało kierownictwo ugrupowania. - Rozmowy o powrocie do partii trwają już od 3-4 miesięcy, przyspieszyły po wyborach prezydenckich. Natomiast ostatecznej decyzji (o p jeszcze nie podjąłem - zaznaczył Gomoła.

Doprecyzował, że jego decyzja jest motywowana m.in. dobrą współpracą z Polską 2050. - Od dłuższego czasu prowadzimy wspólne projekty w Sejmie czy w regionie - wskazał Gomoła. Według niego, do zakończenia rozmów o powrocie do ugrupowania może dojść w ciągu "najbliższych kilku tygodni". Podkreślił, że jego ostateczna decyzja w tej sprawie będzie zależała od tego, jaki kierunek obierze ugrupowanie i czy będzie on spójny z wartościami Gomoły i - jak zaznaczył - interesem jego wyborców.

Adam Gomoła Źródło: MARCIN BANASZKIEWICZ / FotoNews / Forum

- Trwa teraz swoisty festiwal demokracji w partii - wszyscy wymieniają się poglądami na temat przyszłości ugrupowania. Dla mnie kluczowe jest to, czy projekty, które prowadzę w Sejmie, znajdą tam swoich sprzymierzeńców - mówił Gomoła, nawiązując do styczniowych wyborów w Polsce 2050, które obejmą m.in. wybór przewodniczącego ugrupowania.

Obecnie funkcję tę pełni Szymon Hołownia, jednak pod koniec września polityk zapowiedział, że nie zamierza ponownie ubiegać się o to stanowisko. Ubiegać się o stanowisko przewodniczącego partii zamierza poseł Ryszard Petru. Startu w wyborach na szefa ugrupowania nie wykluczyła również ministra klimatu i środowiska, wiceszefowa Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska, posłanka i wiceprzewodnicząca ugrupowania Joanna Mucha oraz szef klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Śliz.

Kim jest Adam Gomoła

Gomoła urodził się w 1999 roku i mieszka w Gogolinie, gdzie współtworzy rodzinną firmę w branży sanitarno-grzewczej, zatrudniającą 30 osób. Określa się jako "działacz społeczny, ekonomista, przedsiębiorca" oraz "dumny Ślązak".

Gomoła w wyborach w 2023 roku startował z list Trzeciej Drogi - Polski 2050 i PSL. W marcu ubiegłego roku został wykluczony z ugrupowania i klubu parlamentarnego partii po ujawnieniu nagrań rozmowy, podczas której miał namawiać kandydata do sejmiku województwa do wpłacenia 20 tysięcy złotych na konto prywatnej firmy bliskiej współpracowniczki posła, czemu Gomoła wielokrotnie zaprzeczał. Od tamtej pory jest posłem niezrzeszonym.

Prokuratura Rejonowa w Opolu w kwietniu 2024 roku wszczęła śledztwo w sprawie taśm posła Adama Gomoły. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar informował wówczas, że śledztwo prowadzone jest pod kątem możliwego naruszenia artykułu 506 pkt. 7. Kodeksu wyborczego. Przewiduje on, że kto, w związku z wyborami: udziela komitetowi wyborczemu partii politycznej lub przyjmuje w imieniu komitetu korzyść majątkową z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej, podlega grzywnie od 1 do 100 tysięcy złotych. W listopadzie 2024 roku opolska prokuratura podjęła decyzję o przedłużeniu śledztwa.

OGLĄDAJ: TVN24 HD