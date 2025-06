Tusk o "planie awaryjnym"

Tusk: zwrócę się o wotum zaufania w najbliższym czasie Źródło: KPRM

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Premier Donald wygłosił w poniedziałek przemówienie po zakończonych wyborach prezydenckich, w których wygrał kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki.

- W zgodzie z konstytucją i własnym sumieniem będziemy współpracować z nowym prezydentem wszędzie tam, gdzie to konieczne i możliwe. Mam świadomość, że może być trudniej, niż wielu z was sądziło, idąc wczoraj głosować, ale nie zmienia to w najmniejszym stopniu mojej determinacji i woli działania w obronie tego wszystkiego, w co wspólnie wierzymy - oświadczył szef rządu.

Powiedział, że "plan awaryjny, zakładający trudną kohabitację, jest przygotowany". Premier przyznał, że trudno z góry zakładać, jaka będzie postawa nowego prezydenta. Zadeklarował jednak, że gdyby wykazał chęć współpracy, "będzie to pozytywne zaskoczenie, na które rząd odpowie z pełną otwartością".

Donald Tusk Źródło: KPRM

- Jeśli nie, nie ma już na co czekać. Ruszymy z robotą, bez względu na okoliczności, bo po to zostaliśmy wybrani - podkreślił szef rządu.

Tusk: ruszymy z robotą, bez względu na okoliczności

Premier podkreślił, że rząd "będzie przedkładać gotowe już projekty ustaw, ale jeśli będzie trzeba, będzie rządzić i podejmować decyzje, także przy próbującym blokować dobre zmiany prezydencie". - Doświadczenie już mamy - dodał.

- Jest zbyt wiele do zrobienia. Poczynając od spraw międzynarodowych, budowy potężnej armii i silnej gospodarki, repolonizacji przemysłu, przez bezpieczeństwo socjalne i usługi państwa, aż do rozliczeń i walki z przestępczością - mówił szef rządu.

Podkreślił przy tym, że "ten plan wymagać będzie jedności i odwagi od całej koalicji 15 października". Dodał, że "pierwszym testem będzie wotum zaufania, o które zwróci się do Sejmu w najbliższym czasie".

Dowiedz się więcej: Jest decyzja premiera w sprawie wotum zaufania