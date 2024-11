"Daliśmy to w ręce 25 tysięcy osób. W PiS-ie wiemy, jak jest"

- Na 99 procent decyzja zapadła - tak o kandydacie PiS na prezydenta mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 poseł klubu PiS Krzysztof Ciecióra. Europoseł KO Dariusz Joński wymieniał z kolei w programie "trzy różnice" między ugrupowaniami i ich podejściem do wyłonienia kandydata.

W tym dniu rzecznik PiS Rafał Bochenek zapowiedział , że w niedzielę o godzinie 16 w Krakowie odbędzie się "obywatelskie spotkanie", na którym zostanie ogłoszona decyzja dotycząca poparcia "bezpartyjnego kandydata" na prezydenta. Gdyby dosłownie trzymać się słów Bochenka, iż ogłoszona będzie "decyzja dotycząca poparcia bezpartyjnego kandydata", wskazywałoby to, iż mogłaby ona nie dotyczyć (typowanych na kandydatów) Przemysława Czarnka, Mariusza Błaszczaka i Tobiasza Bocheńskiego, bo tylko (również znajdujący się na liście potencjalnych kandydatów) Karol Nawrocki nie jest członkiem PiS.

Joński: będzie podana frekwencja, głosy na każdego z kandydatów

- Podpisaliśmy umowę z firmą, która ma zabezpieczyć cały proces, żeby było wszystko tajnie, żeby nic nie wyciekło i żeby przekazać nam pełne informacje na temat ilości osób, które wezmą udział, a ponad 25 tysięcy jest uprawnionych (do głosowania). Będzie podana frekwencja, ilość głosów na każdego z kandydatów, no i oczywiście ten jeden, który poprowadzi Koalicję Obywatelską do zwycięstwa, (o czym) jestem przekonany - oświadczył.