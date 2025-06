Trzaskowski: to jest naprawdę szczególny moment w historii Polski Źródło: TVN24

Tuż po godzinie 21 opublikowaliśmy wyniki sondaży exit poll. Zgodnie z nimi większość głosów oddano na Rafała Trzaskowskiego - wybrało go 50,3 procent uczestników badania. Kandydata PiS miało zaś poprzeć 49,7 procent wyborów. Różnica wyniosła więc - według sondaży - 0,6 p.p.

Do wyników wyborów w Polsce odniósł się "The Guardian". "Zbyt blisko, by rozstrzygnąć" - ocenił już w tytule poświęconego wynikom artykułu. Dalej dziennik wspomina o "absolutnie minimalnym marginesie zwycięstwa" czy wyniku "mieszczącym się w granicach błędu sondażowego".

Gazeta zauważa, że mimo zbliżonych wyników, Rafał Trzaskowski "ogłosił się już zwycięzcą" i zdaje się być tego "pewien". Karol Nawrocki "nie wydaje się jednak jeszcze chętny do poddania się" - dodaje "Guardian".

Światowe media o wyborach w Polsce

Komentarzem podzieliła się już także redakcja "Politico". "Sondaż exit poll wskazuje na remis" - stwierdziła na wstępie. Dalej portal wspomina o "nieznacznej przewadze" Trzaskowskiego nad Nawrockim. Podobnie jak "The Guardian" podkreśliła jednak, że różnica "mieści się w granicach błędu statystycznego".

"Jeśli wynik się utrzyma i Trzaskowski wygra, będzie to wielkie zwycięstwo partyjnego szefa Trzaskowskiego, premiera Donalda Tuska i jego wysiłków na rzecz dalszej reintegracji Polski z UE" - stwierdza "Politico".

Pro-EU candidate takes narrow lead in Polish presidential election, exit poll says https://t.co/CXTv4GZnIU — Financial Times (@FT) June 1, 2025 Rozwiń

Podobnie dotychczasowe wyniki przedstawiają inne media. Portal CNN pisze o "wyborach na ostrzu noża", "Financial Times" o "minimalnej przewadze", a "The New York Times" o głosowaniu, które "trzyma w napięciu". Nowojorski dziennik wspomina, że wybory za granicą powszechnie postrzegane są jako "test tego, czy populistyczny nacjonalizm jest rosnącą, czy malejącą siłą w Europie i poza nią". "Wybory kręciły się wokół pytania, czy polscy wyborcy chcą prezydenta, który będzie w stanie współpracować z obecnym rządem centrowego premiera Polski, Donalda Tuska, czy takiego, który się mu sprzeciwia. Bliskość wyścigu uwypukliła polaryzację Polski" - dodaje "NYT". Dalej gazeta tłumaczy, że wybór Trzaskowskiego, który wywodzi się z KO, prawdopodobnie "zakończy długi okres politycznego impasu".