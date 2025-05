Mentzen mówi o "oficjalnym" poparciu

Mentzen: oficjalnie nie popieram ani jednego, ani drugiego kandydata Źródło: Polsat News

Kluczowe fakty: Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę, 1 czerwca.

Lider Konfederacji powiedział w Polsat News, że oficjalnie nie popiera ani Rafała Trzaskowskiego ani Karola Nawrockiego.

Sławomir Mentzen w pierwszej turze wyborów prezydenckich zajął trzecie miejsce, uzyskując 14,81 procent poparcia. W piątek został zapytany w Polsat News, czy zagłosuje w drugiej turze. Odparł, że "nie powie, co zrobi w niedzielę".

Ocenił, że zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Karol Nawrocki "nie są najlepszymi kandydatami, jakich można byłoby sobie wyobrazić". - Dlatego oficjalnie nie popieram ani jednego, ani drugiego - oświadczył.

- Wielokrotnie już mówiłem, że wierzę w swoich wyborców. Niech głosują zgodnie ze swoim rozumem, zgodnie ze swoim sumieniem i wierzę, że wybiorą dobrze - powiedział Mentzen.

Mentzen o poparciu: nie dam się zapisać do żadnego z obozów

Pytany, jak przyjął to, że tacy politycy Konfederacji jak Przemysław Wipler i Krzysztof Bosak "sugerują, żeby zagłosować na Nawrockiego, bo to będzie mocne uderzenie w stronę lewicowo-liberalną", powiedział, że "Przemysław Wipler jest szeregowym posłem Konfederacji i wyraził swoje zdanie na ten temat, a Krzysztof Bosak ma prawo mieć swoje zdanie". - Jesteśmy liderami dwóch partii tworzących Konfederację i możemy się w szczegółach różnić - mówił.

Mentzen odniósł się też do rozmów, które przeprowadził w zeszłym tygodniu z Trzaskowskim i Nawrockim na swoim kanale na YouTube.

- Mówiłem, że nie dam się zapisać do żadnego z obozów i wydaje mi się, że słowa dotrzymałem - powiedział.

Rozmowy Mentzena z Trzaskowskim i Nawrockim

Sławomir Mentzen już podczas swojego wieczoru wyborczego po I turze wyborów prezydenckich zapowiedział, że przed drugą turą pomoże swoim zwolennikom dokonać wyboru.

Zaprosił obu kandydatów na prezydenta na wywiady, podczas których zaproponował podpisanie ośmiopunktowej deklaracji zawierającej postulaty ważne dla jego wyborców. Nawrocki listę podpisał, Trzaskowski nie, ale zgodził się z częścią punktów.

Osiem postulatów Mentzena to między innymi zobowiązanie do niepodpisywania żadnej ustawy podwyższającej podatki w Polsce, sprzeciw wobec wysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę oraz brak zgody na ratyfikację akcesji Ukrainy do NATO.

Mentzen w środowym filmie na swoim kanale Youtube ocenił obie rozmowy. Podkreślił również, że nie zamierza przekazywać poparcia żadnemu z kandydatów.

