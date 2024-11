"Przeciwnik, wobec którego trzeba będzie wykonać wielką pracę". PiS o wyborze Trzaskowskiego

Nie lekceważymy Rafała Trzaskowskiego, nigdy tego nie robiliśmy. Będziemy musieli ciężko pracować, ale wygramy wybory z naszym kandydatem - mówił poseł PiS Zbigniew Bogucki, komentując wygraną prezydenta Warszawy w prawyborach w KO. Przemysław Czarnek ocenił, że Trzaskowski "ma swoje wady i na koncie liczne kompromitacje" i "nietrudno będzie je wypunktować". Wybór Koalicji Obywatelskiej co do kandydata na prezydenta w przyszłych wyborach komentowali także inni politycy PiS.

Komentarze PiS. "Przeciwnik, wobec którego trzeba będzie wykonać wielką pracę"

- Sikorski został upokorzony, bo jeżeli zdobył zaledwie jedną czwartą głosów, to Trzaskowski go upokorzył. Radosław Sikorski próbował jeszcze zawalczyć, próbował podgryzać Rafała Trzaskowskiego, obnażając jego niektóre wady, słabe strony, ale zdecydowały wcześniejsze wewnątrzpartyjne zabiegi Trzaskowskiego - mówił polityk.

Jego zdaniem, Trzaskowski to kandydat "bardzo lewicowy, który reprezentuje agendę skrajnie lewicową, co pokazuje jako prezydent Warszawy". - Wystarczy wskazać chociażby ściąganie krzyży, czy różnego rodzaju kwestie związane z LGBT - powiedział.

"Dla nas wszystko jedno, czy kandydatem będzie Trzaskowski, czy Sikorski"

Przemysław Czarnek ocenił w rozmowie z Onetem, że "gdyby wcześniej ogłoszono prawybory w KO, to może Radosław Sikorski miałby większe szanse". - Zresztą to nie ma żadnego znaczenia, bo dla nas to wszystko jedno, czy kandydatem będzie Trzaskowski, czy Sikorski. Z naszego punktu widzenia najważniejsze jest zebranie całej prawicowej sceny politycznej. To będzie klucz do zwycięstwa - stwierdził poseł PiS, były szef Ministerstwa Edukacji i Nauki.