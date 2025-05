"Jeśli Braun nami nie wstrząsnął, to czas się pakować"

Tusk może zaproponować Zandbergowi wejście do rządu? Arleta Zalewska i Konrad Piasecki w "Podcaście politycznym" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

"Będzie ciężko". "Ludzie nie czują strachu". "Rafał ma plan". To trzy opinie trzech różnych posłów koalicji rządowej, z którymi rozmawialiśmy dziś w Sejmie. To tam na kilka godzin przeniosła się dziś kampania. Arleta Zalewska i Konrad Piasecki w najnowszym "Podcaście politycznym" omawiają kulisy poparcia udzielanego przez kandydatów przed drugą turą wyborów.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo

Zjednoczenie koalicjantów, debaty i "Wielki marsz patriotów" - to trzy elementy planu, który na ten tydzień kampanii ma Rafał Trzaskowski. Bez głosów Nowej Lewicy, Trzeciej Drogi, partii Razem i części wyborców Konfederacji Rafał Trzaskowski ma nikłe szanse na zostanie kolejnym prezydentem. Każdy polityk, z którym rozmawiamy mówi: tylko mobilizacja nas uratuje.

- Jeśli Braun nami nie wstrząsnął, to o czym my rozmawiamy - mówi nam nieoficjalnie polityk KO. To jednak nie jest narzekanie na brak mobilizacji u wyborców, ale u ministrów, wiceministrów i posłów ze swojego klubu, którzy nie angażują się w kampanię.

Od ważnych polityków z KO usłyszeliśmy, że w rozmowach pojawił się zaskakujący scenariusz, żeby Donald Tusk spotkał się z Adrianem Zandbergiem i złożył mu konkretną propozycję wejścia do rządu. - Adrian mówił przecież przed pierwszą turą, że przy pewnych warunkach byłby na to gotowy - mówi nam polityk. W Sejmie jednak słyszymy, że Zandberg chce być liderem Lewicy na opozycji, a nie wchodzić do rządu i brać za cokolwiek odpowiedzialność.

Propozycja dla Zandberga? "Dosyć ryzykowna gra"

Arleta Zalewska w "Podcaście polityczny" zwracała uwagę na plotki, krążące "między koalicją a partią Razem, która jest kluczowym elementem, jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego" i zastanawiała się, czy Tusk może zaproponować Zandbergowi wejście do rządu. - Jak znam Donalda Tuska i jego pomysły na takie niestandardowe, nieoczywiste działania polityczne, czy takie ruchy polityczne które wprowadzają ferment i zaskakują scenę polityczną, uważam, że to jest więcej niż możliwe, to jest nawet całkiem prawdopodobne - powiedział Konrad Piasecki. Zauważył, że "byłaby to próba powrotu do tej rzeki przyciągania Razem i Zandberga do rządu".

Dodał jednak, że "niespecjalnie wierzy w powodzenie takiego ruchu". - Ale dzisiaj taka deklaracja, czy taki sygnał dla wyborców Adriana Zandberga: tak, jesteśmy gotowi, jesteśmy otwarci, Adrian Zandberg jest zapraszany do rządu i z sympatią, czy ochotą byśmy go w tym rządzie przyjęli, może mieć pewne znaczenie przed drugą turą - ocenił.

- Chociaż, z drugiej strony, czy Adrian Zandberg nie zareagowałby na to jak to on potrafi, takim trochę wyższościowym powiedzeniem, że: "nie, do tego rządu, rządu liberałów to on nie wchodzi". Więc to byłaby też dosyć ryzykowna gra, bo ta odpowiedź Zandberga mogłaby tak naprawdę sprawić, że koalicja i Rafał Trzaskowski więcej by na tym stracili niż zyskali - dodał.

- Z tego, co wiem, to badanie terenu już się odbywa i z tego, co wiem, to taką propozycję tylko i wyłącznie mógłby złożyć Donald Tusk. To byłby jeden z elementów tego włączenia się Donalda Tuska (w kampanię) - powiedziała.

- Z tego, co wiem, jeśli Zandberg miałby być gwarantem, czy dużym krokiem Trzaskowskiego w kierunku prezydentury, to wiem, że oni są takie ryzyko w stanie podjąć - mówiła. - Nie wiem (...), czy Donald Tusk tak naprawdę wierzy w taką ofertę - dodała.

"To pokazuje, o co ta walka się toczy"

Zalewska mówiła o poparciu, na jakie mogliby liczyć obaj kandydaci w drugiej turze. Wskazała, że gdyby zliczyć głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego, Szymona Hołownię, Magdalenę Biejat i Joannę Senyszyn z pierwszej tury, wychodzi ponad 8 milionów 100 tysięcy głosów. Natomiast jeśli chodzi o te oddane na Karola Nawrockiego, Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna, Krzysztofa Stanowskiego, Marka Jakubiaka, Artura Bartoszewicza, Macieja Maciaka i Marka Wocha to ponad 9 milionów.

Jak wskazała Zalewska, oznacza to, iż biorąc pod uwagę głosy oddane na Adriana Zandberga (952 832) "minimalnie wygrywa" kandydat KO. - Nie mówię, że ci wszyscy ludzie, którzy głosowali na Mentzena czy Stanowskiego zagłosują na Nawrockiego, bo nie, ale to pokazuje, w jakim punkcie punkcie są kandydaci i o co ta walka się toczy - zaznaczyła.

Piasecki zauważył, że w drugiej turze w wyborach prezydenckich w 2020 roku "frekwencja w porównaniu do pierwszej tury w tym roku była o mniej więcej milion głosów większa". Natomiast, dodał, w wyborach parlamentarnych w 2023 roku wyższa o 2 200 000. - I to jest zasób głosów do zmobilizowania przed drugą turą wyborów prezydenckich - powiedział.

- To, na ile ta kampania potrafi zmobilizować, to jest oczywiście zagadka (...) Doświadczenie uczy, że druga tura wyborów prezydenckich to jest z reguły ta tura, do której idzie więcej osób - zaznaczył.

- Dzisiaj w sztabie Rafał Trzaskowskiego jest takie przekonanie, że im większa mobilizacja, im większa frekwencja, im więcej wyborców pójdzie do drugiej tury, tym większe szanse na zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego - mówił.

Dowiedz się więcej: "Tajna narada u kierownika" PODCAST POLITYCZNY

"Sztabowcy mówią, że nikt nie ma takiej siły mobilizacji jak Tusk"

Zalewska zastanawiała się, czy "uda się Donaldowi Tuskowi i całej ekipie wskrzesić emocje sprzed 15 października 2023 roku".

- To jest największa zagadka moim zdaniem, która stoi przed sztabem Rafała Trzaskowskiego przed drugą turą wyborów. Bo takie poważniejsze wejście Donalda Tuska do tej gry, to jest właśnie walka czy staranie o to, żeby wskrzesić emocje, by zmobilizować wyborców - powiedział Piasecki. - Pytam sztabowców Rafała Trzaskowskiego, czy ten Tusk jest im na pewno potrzebny. Mówią, że "nikt nie ma takiej siły mobilizacji naszego elektoratu jak właśnie Donald Tusk" - dodał.

W czwartek Tusk opublikował nagranie, które wezwał do udziału w marszu wspierający kandydata KO w najbliższą niedzielę. Tego samego dnia ulicami Warszawy ma też przejść marsz zwolenników kandydata PiS Karola Nawrockiego.

"Podcast polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego można oglądać na żywo w TVN24+ codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 9 lub jako wideo na żądanie.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo