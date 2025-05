Frekwencja w wyborach prezydenckich na godzinę 12. Dane PKW Źródło: TVN24

Szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak w trakcie konferencji pytany był, kiedy poznamy wyniki ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. - Dopóki nie będziemy mieli wszystkich protokołów, 100 procent, tak długo nie będziemy mogli ogłosić wyników - podkreślał.

W niedzielę po godzinie 13.30 rozpoczęła się druga w tym dniu konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. W trakcie przewodniczący PKW Sylwester Marciniak przedstawił frekwencję wyborczą na godzinę 12, która wyniosła 20,28 procent. Na ten moment największą frekwencję odnotowano w województwie małopolskim, a najmniejszą - w opolskim.

Szef PKW wskazał, kiedy możemy spodziewać się wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich. - Jeżeli chodzi o zagranicę, wynika wprost z przepisów Kodeksu wyborczego, że protokoły z 511 obwodowych komisji wyborczych powinny dotrzeć w ciągu 24 godzin od zamknięcia lokali w kraju. Czyli ten czas upływa w poniedziałek, 19 maja o godzinie 21 - powiedział i dodał, że "mogą one wcześniej dotrzeć".

- Mam nadzieję, że to będzie właśnie najpóźniej ta godzina 21, plus ewentualnie godzina dwie dłużej, kiedy będzie szansa (...) na podanie do publicznej wiadomości wszystkich wyników z przeszło blisko 33 tysięcy obwodowych komisji wyborczych - podkreślił Marciniak.

Szef PKW zwrócił uwagę, że to nie tylko kwestia otrzymania wyników spoza Polski. - Również w Polsce może się zdarzyć tak, że będziemy oczekiwali na wynik jednej z obwodowych komisji wyborczych. I dopóki nie będziemy mieli wszystkich protokołów, czyli 100 procent, zarówno ze stałych obwodów głosowania, z odrębnych obwodów głosowania zza granicy i z polskich statków morskich, tak długo nie będziemy mogli ogłosić wyników wyborów - tłumaczył.

