Kiedy druga tura wyborów prezydenckich 2025? Ilu kandydatów przechodzi? 

Wybory prezydenckie już w niedzielę. Jeśli głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, zorganizowana zostanie druga tura wyborów. Kiedy by się ona odbyła? Kto może do niej przejść? Wyjaśniamy.

Kluczowe fakty: Termin drugiej tury wyborów prezydenckich jest precyzyjnie określony przepisami.

By wygrać w niedzielnych wyborach prezydenckich, jeden z kandydatów musi zdobyć ponad 50 proc. ważnych głosów. Jeśli nikomu się to nie uda, zorganizowana zostanie druga tura wyborów. Zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego, należy ją przeprowadzić "czternastego dnia po pierwszym głosowaniu". Tym samym jej ewentualny termin w przypadku tegorocznych wyborów prezydenckich to niedziela 1 czerwca.

Ile osób wchodzi do drugiej tury?

Kto, zgodnie z przepisami, przechodzi do drugiej tury wyborów prezydenckich? Prawo udziału w drugiej turze zyskuje "dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów".

W całej historii III RP prezydenta już w pierwszej turze wybrano tylko raz. Doszło do tego w 2000 roku. Wybory wygrał wówczas Aleksander Kwaśniewski, zdobywając blisko 54 proc. poparcia.