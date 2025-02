Nawrocki "nie wstydzi się niczego", co było na kolegiach IPN

Kandydat na prezydenta PiS Karol Nawrocki zapewnił w środę, że nie wstydzi się niczego, co padło na posiedzeniach kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, którego jest prezesem. Podkreślił też, że nie wydał żadnej decyzji, aby nie udostępniać stenogramów wnioskującym o to posłankom Koalicji Obywatelskiej.

Posłanki Koalicji Obywatelskiej Jolanta Niezgodzka i Alicja Łepkowska-Gołaś wystąpiły do Instytutu Pamięci Narodowej o stenogramy z posiedzeń kolegium IPN , ponieważ chciały dowiedzieć, dlaczego jego członkowie - a więc osoby, które współpracują z prezesem Nawrockim - wypowiadają o nim krytyczne opinie. Jak poinformowała we wtorek Niezgodzka, wniosek o udostępnienie stenogramów złożony, zarówno na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, jak i w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, został odrzucony.

Nawrocki: nie wydawałem żadnej decyzji, aby tych protokołów nie udostępnić

Nawrocki zapewnił, że "nie wstydzi się niczego, co było na posiedzeniach kolegium Instytutu Pamięci Narodowej". - Nie wydawałem żadnej decyzji, aby tych protokołów nie udostępnić. Są tam konkretne procedury, które być może na to nie pozwalają, albo stanowisko osób, które biorą udział w posiedzeniach kolegium - powiedział.

Jak zaznaczył, to jedyny organ w instytucie, którego nie jest szefem. - Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej jest radą nadzorczą, w takim cudzysłowie, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, więc to nieporozumienie - zapewnił.

- Bierze w nich (w kolegiach - red.) udział kilkunastu profesorów, są tam konkretne procedury, także to nie do mnie właściwie pytanie (...). Nie wiem, o co chodzi w tej kwestii w kontekście posłanek i tego, że ja nie chcę tego udostępnić. Pewnie jest to kolejny fake news - ocenił.