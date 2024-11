Kandydaci zaczęli walkę o głosy. Trzaskowski w piekarni, Nawrocki pod Sejmem

Prekampania do wyborów prezydenckich ruszyła na dobre. W środę kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zapowiadał w podwarszawskiej piekarni, że najbliższe tygodnie spędzi "na rozmowie z ludźmi, bo każdy głos się liczy". Wymienił też najważniejsze jego zdaniem zadania dla przyszłego prezydenta. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki mówił pod Sejmem o "pierwszej inicjatywie ustawodawczej", której by się podjął, gdyby wygrał wybory.

Choć oficjalnie kampania prezydencka rozpocznie się 8 stycznia, to już teraz obserwujemy, jak kandydaci na prezydenta zaczynają walkę o głosy wyborców. W środę rano kandydat KO Rafał Trzaskowski odwiedził piekarnię pod Warszawą, a kandydat PiS Karol Nawrocki w towarzystwie posła PiS Marcina Horały udzielił wypowiedzi dla mediów przed Sejmem.

"To nic nie znaczy"

Rafał Trzaskowski opublikował w środę przed 7 rano długi wpis na platformie X. "Wchodzimy w czas prawdopodobnie jednej z najdłuższych, a zapewne także najbardziej intensywnych i brutalnych kampanii wyborczych we współczesnej historii Polski" - napisał Trzaskowski.

Dodał, że przedstawianie Karola Nawrockiego przez PiS jako "'bezpartyjnego' czy 'niezależnego' nic nie znaczy", bo - zdaniem prezydenta Warszawy - "to jest człowiek PiS - ze wszystkimi tego konsekwencjami". Trzaskowski ocenił, że właśnie dlatego "żadne, nawet najbardziej optymistyczne sondaże, nie mogą przesłonić nam tego, że przed nami kilkumiesięczny, ciężki bój o wizję Polski", a stawka tych wyborów jest "bardzo wysoka".

"Tę kampanię zamierzam budować razem z Wami. Odpowiadać na troski codziennego życia. Rozmawiać, słuchać, dzielić się uwagami - bo liczy się każdy człowiek. Już w nadchodzących dniach będziemy spotykać się na tym wspólnym szlaku" - zapowiedział Trzaskowski

"Najbliższe tygodnie spędzę na rozmowie z ludźmi"

Niedługo po pojawieniu się wpisu na platformie X Trzaskowski odwiedził piekarnię w Jawczycach pod Warszawą. - To jest ten moment, by rozmawiać z Polkami i Polakami, małymi i średnimi przedsiębiorcami, rolnikami, o tym, co tak naprawdę jest dla nich ważne - powiedział kandydat KO.

- Dzięki tego typu rozmowom jesteśmy w stanie przede wszystkim skupić się na tym, co najważniejsze. Jestem głęboko przekonany, że jak zacznie się już kampania wyborcza, to ona musi się koncentrować na tym, co naprawdę nurtuje Polki i Polaków. Oczywiście na kwestiach bezpieczeństwa, oczywiście na kwestiach ochrony zdrowia, ale przede wszystkim na kwestii samej gospodarki, dobrobytu - mówił.

Jak stwierdził, państwo powinno zrobić wszystko, by pomagać małym i średnim przedsiębiorcom. - Rząd PiS zmieniał podatki tyle razy, wprowadzał nowe obciążenia, że trudno było się w tym połapać. To odbijało się bardzo negatywnie na przedsiębiorcach, a dzisiaj najważniejsze jest to, by mówić o gospodarce, o tym, jak możemy pomagać ludziom. Te najbliższe tygodnie spędzę na rozmowie z ludźmi, bo każdy głos się liczy - powiedział.

Rafał Trzaskowski w piekarni Radek Pietruszka/PAP

Pytany, czy to początek jego kampanii wyborczej, odparł, że kampania zacznie się, zgodnie z zapowiedzią marszałka Sejmu Szymona Hołowni, w styczniu. - Natomiast my cały czas pracujemy. 7 grudnia zapraszamy do Gliwic, gdzie będziemy inaugurować nasze działania, natomiast kampania dopiero rusza od stycznia - wskazał.

Ocenił, że zbliżająca się kampania będzie najbrutalniejszą w dziejach Polski, "bo PiS i jego kandydat wytoczą wszystkie działa". - Zakładam, że będzie bardzo blisko w drugiej turze. Na pewno nic nie jest przesądzone - dodał. - Ta kampania będzie o tym, o czym rozmawiają polskie rodziny, a nie o tym, co wymyślą sztabowcy PiS-u - powiedział.

Pytany, czy będzie brać urlop na czas kampanii powiedział, że wtedy, gdy jest cały dzień poza ratuszem, np. podczas Campusu Polską Przyszłości, zawsze bierze urlop. - Przez lata jeździłem zapraszany przez samorządowców z całej Polski, to była część mojej pracy. Kiedy zaczęliśmy prekampanię, jeżdżę samochodem prywatnym - dodał.

Nawrocki o pierwszej inicjatywie jako prezydent

Z kolei kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki wystąpił dla mediów pod Sejmem w towarzystwie posła PiS Marcina Horały. Dziś w Sejmie odbędzie się głosowanie dotyczące obywatelskiego projektu ustawy w sprawie przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Mówił, że "Centralny Port Komunikacyjny daje symboliczne, ale też realne, rzeczywiste szanse na połączenie Polski centralnej z Polską lokalną i pozwoli scalić ziemie polskie w sieci komunikacji kolejowej, czego tak bardzo potrzebujemy". Nazwał CPK "oknem na świat".

Karol Nawrocki o CPK: daje realne szanse na połączenie Polski centralnej z Polską lokalną TVN24

- Staję dziś przed państwem jako obywatelski kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, aby ująć się i aby poprzeć obywatelski projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym i upomnieć się o te dziesiątki obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, które w tym miejscu, na tym placu manifestowali swoje przywiązanie do Centralnego Portu Komunikacyjnego i do dwustu tysięcy polskich obywateli, którzy podpisali obywatelski projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym - mówił pod Sejmem Nawrocki.

Zaapelował też do polityków, aby "nie odrzucać, szczególnie w pierwszym czytaniu, bez merytorycznej dyskusji projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym".

- Chciałbym wyraźnie zadeklarować, że jako obywatelski kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli projekt obywatelskiej ustawy zostanie dzisiaj odrzucony w pierwszym czytaniu, to ten projekt stanie się moją pierwszą inicjatywą ustawodawczą jako waszego przyszłego prezydenta - deklarował Nawrocki.

Posłowie będą dzisiaj decydować o dalszych losach obywatelskiego projektu ustawy o zobowiązaniu władz publicznych do realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Koalicja Obywatelska przekonuje, że jest on bezprzedmiotowy i nie ma sensu przekonywać do realizacji CPK, skoro obecny rząd potwierdził, że program będzie kontynuowany.

Nawrocki nie chciał odpowiadać na większość pytań dziennikarzy.

Nawrocki o pierwszej inicjatywie, którą podejmie jako prezydent TVN24

Wybory prezydenckie w Polsce

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z dużą przewagą nad szefem MSZ Radosławem Sikorskim wygrał prawybory w Koalicji Obywatelskiej i został kandydatem ugrupowania na prezydenta. W przyszłorocznych wyborach prezydenckich jako kandydat PiS wystartuje prezes Instytutu Pamięci Narodowej i były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Karol Nawrocki. Start w wyborach ogłosił już też marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Trzecia Droga), a także Sławomir Mentzen z Konfederacji i Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie. Wybory prezydenckie odbędą się w maju 2025 roku i wyłonią następcę Andrzeja Dudy, który był prezydentem przez dwie kadencje.

Autorka/Autor:ek/kg

Źródło: tvn24.pl, PAP