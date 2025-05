Tusk o żądaniu Putina. "Nawrocki właśnie się pod tym podpisał"

Dr hab Maria Wincławska: Mentzen nie wskaże żadnego kandydata, na którego jego wyborcy mieliby zagłosować Źródło: TVN24

"Najważniejszym żądaniem Putina wobec Ukrainy i Zachodu jest zakaz przystąpienia Ukrainy do NATO. Nawrocki właśnie podpisał się ochoczo pod tym postulatem" - napisał premier Donald Tusk.

Kluczowe fakty: Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, którzy zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich, zabiegają o poparcie wyborców kandydatów, którzy odpadli z wyścigu o prezydenturę w pierwszej turze.

Sławomir Mentzen, który zajął trzecie miejsce w pierwszej turze, zaproponował im spotkanie i zaprezentował listę z ośmioma deklaracjami, pod którymi mieliby się podpisać.

Tusk wskazał, co jego zdaniem w tej sprawie jest "śmiertelnie niebezpieczne dla Polski".

Sławomir Menzten, który jako kandydat Konfederacji zajął w pierwszej turze wyborów prezydenckich trzecie miejsce (14,81 proc. głosów), zaprosił kandydata KO Rafała Trzaskowskiego i kandydata PiS Karola Nawrockiego do rozmowy w jego mediach społecznościowych. Zaprezentował też ośmiopunktową deklarację, którą chce dać do podpisania obu kandydatom na prezydenta. Na tej podstawie jego zwolennicy - jak mówił - będą mogli wyrobić sobie zdanie w sprawie ewentualnego poparcia w drugiej turze wyborów.

Proponowana przez Mentzena deklaracja zobowiązuje kandydatów między innymi do tego, że po objęciu urzędu prezydenta nie podpiszą ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO.

"Przyjmuję zaproszenie i jestem gotowy do podpisania tych propozycji. Resztę omówimy u Pana na kanale. Do zobaczenia" - odpowiedział Nawrocki na X, zwracając się do Mentzena.

We wtorek na wiecu w Sosnowcu również Rafał Trzaskowski odniósł się do zaproszenia Mentzena. - Nie gwarantuję, że cokolwiek podpiszę, ale na pewno porozmawiamy szczerze - powiedział.

Tusk: śmiertelnie niebezpieczne

W środę szef rządu podkreślił, że "pierwszym i najważniejszym żądaniem (Władimira) Putina wobec Ukrainy i Zachodu jest zakaz przystąpienia Ukrainy do NATO". "Nawrocki właśnie podpisał się ochoczo pod tym postulatem" - napisał.

"Następnym będzie kapitulacja i podział Ukrainy. Też się podpisze. Śmiertelnie niebezpieczne dla Polski" - dodał Tusk.

Pierwszym i najważniejszym żądaniem Putina wobec Ukrainy i Zachodu jest zakaz przystąpienia Ukrainy do NATO. Nawrocki właśnie podpisał się ochoczo pod tym postulatem. Następnym będzie kapitulacja i podział Ukrainy. Też się podpisze. Śmiertelnie niebezpieczne dla Polski. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 21, 2025 Rozwiń

Poseł PiS: postulaty Mentzena w wielu aspektach zbieżne z poglądami Nawrockiego

Poseł PiS Marcin Przydacz był pytany w środę w "Rozmowie Piaseckiego", czy poważny polski polityk powinien postulaty Mentzena podpisywać w ciemno. Przydacz odparł, że treść postulatów "jest znana i w wielu aspektach zbieżna z poglądami samego Karola Nawrockiego".

Przydacz odniósł się też do postulatu dotyczącego akcesji Ukrainy do NATO. - Jeśli chodzi o Ukrainę, dzisiaj nie ma warunków do tego, aby Ukraina w tej perspektywie weszła do NATO w najbliższym czasie - powiedział.

Prowadzący program Konrad Piasecki zauważył, że od momentu kiedy Polska weszła do NATO i do Unii Europejskiej, standardem, dogmatem polskiej polityki było to, że walczymy o rozszerzenie NATO na wschód, między innymi o Ukrainę i o Gruzję. - Nagle dzisiaj Sławomir Mentzen stawia warunek i wszystko to rozdzieramy niczym jakieś nieważne postulaty? - zapytał.

- Nie, nie rozdzieramy niczego. Tym się różni Karol Nawrocki od na przykład Donalda Tuska. Donald Tusk mówi: "bezwarunkowo Ukrainę popieram w każdym aspekcie". Karol Nawrocki mówi: "warunkowo popieram". Jeżeli Ukraina wykona pewne działania i gesty w stosunku do Polski, to nasza polityka może być w tym sensie reaktywna - mówił Przydacz.

Na uwagę, że w postulatach Mentzena nie ma nic o warunkach, tylko jest zobowiązanie polskiego prezydenta, że przez pięć albo przez dziesięć lat nie zgodzi się na wejście Ukrainy do NATO, Przydacz odpowiedział: - Ale ja słyszałem głosy też posłów Konfederacji, którzy wprost mówią o warunkach dla Ukrainy. I ja częściowo z tymi warunkami stawianymi Ukrainie się zgadzam.

