Rzecznik dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości prok. Piotr Kowalik skierował do Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym wniosek o rozpoznanie sprawy zastępcy Prokuratora Generalnego prok. Michała Ostrowskiego - poinformowała w piątek rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak.

W komunikacie wskazano, że wniosek dotyczy 7 przewinień dyscyplinarnych zarzucanych prok. Ostrowskiemu, który od lutego jest zawieszony w pełnieniu funkcji zastępcy Prokuratora Generalnego.

Wszczął śledztwo w sprawie "zamachu stanu"

Decyzję o zawieszeniu podjął ówczesny minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar, po tym, jak prok. Ostrowski wszczął śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia "zamachu stanu" przez m.in. premiera, marszałków: Sejmu i Senatu, czy szefa Rządowego Centrum Legislacji. Zawiadomienie w tej sprawie skierował do prokuratora prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski.

Jak wówczas informowano, prok. Ostrowski zainicjował śledztwo bez uprzedniej rejestracji w systemie ewidencyjnym prokuratury. Obecnie postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Między innymi wszczęcie tego śledztwo znalazło się we wniosku rzecznika dyscyplinarnego MS prok. Piotra Kowalika.

Ostrowski to jeden z prokuratorów, którzy razem z innymi powołanymi za czasów Zbigniewa Ziobry zastępcami prokuratora generalnego podpisywał się pod krytycznymi wobec działań nowej władzy oświadczeniami. Wspólnie złożyli zawiadomienie, które stało się podstawą do wszczęcia przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, w tym ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego, poprzez podjęcie bezprawnych działań zmierzających do odwołania Dariusza Barskiego z funkcji prokuratora krajowego.

Liczne "uchybienia godności urzędu"

Wśród pozostałych przewinień, prok. Adamiak wymieniła "uchybienie godności urzędu" poprzez między innymi publiczne kwestionowanie prawidłowości powołania prokuratora Dariusza Korneluka do pełnienia funkcji Prokuratora Krajowego oraz przysługującego mu uprawnia do odwołania prokurator Prokuratury Okręgowej w Białymstoku z delegowania do wykonywania czynności służbowych w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku.

Do uchybienia godności urzędu doszło, wedle rzecznika dyscyplinarnego, także przez kwestionowanie faktu powołań prokuratorów na funkcje kierownicze w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu.

Chodzi też o publikowanie na platformie X komentarzy "o treści i formie nie licujących z zajmowaną przez siebie funkcją", mających na celu "zdeprecjonowanie i ośmieszenie" Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu i jego zastępcę oraz prokuratorów z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu w związku z wykonywanymi pracami służącymi zabezpieczeniu przed skutkami powodzi akt spraw prowadzonych w tych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Jak wskazano w komunikacie, prok. Ostrowski miał przy tym kwestionować prawidłowość powołania prokuratorów na swoje funkcje.

Rusza etap sądowy postępowania dyscyplinarnego

Prok. Ostrowski pozostaje zawieszony w czynnościach służbowych do 10 stycznia 2026 r., w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Zawieszenie z lutego br. zostało przedłużone w wyniku sierpniowego postanowienia Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym.

"Michał Ostrowski, prokurator Prokuratury Krajowej i Zastępca Prokuratora Generalnego, należy do grona najwyżej usytuowanych prokuratorów w hierarchii służbowej. Od osoby pełniącej tak istotną funkcję oczekiwać należy nienagannej postawy zawodowej, stanowiącej wzór dla wszystkich prokuratorów i asesorów prokuratury" – podkreślił prok. Adamiak.

Jednocześnie przypomniała, że skierowanie wniosku do Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym rozpoczyna etap sądowy postępowania dyscyplinarnego.

