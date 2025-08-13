Logo strona główna
Polska

Pierwsze nominacje Nawrockiego. Ośmiu nowych generałów

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki przejmuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi
Źródło: TVP
Karol Nawrocki przyznał ośmiu oficerom Wojska Polskiego stopnie generalskie - poinformowała kancelaria prezydenta. Przekazano też, kiedy prezydent wręczy akty mianowania.

Jak przekazała prezydencka kancelaria, na stopień generała broni Wojska Polskiego mianowany został generał dywizji Maciej Klisz - Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Kolejnych trzech oficerów zostało mianowanych na stopień generała dywizji Wojska Polskiego. Są to: generał brygady Mirosław Polakow - Zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) Sojuszniczego Dowództwa Operacyjnego (ACO), generał brygady Adam Rzeczkowski - Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz generał brygady Krzysztof Zielski - Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Przygotowania do defilady. Zamknięte ulice, zmiany w parkowaniu i objazdy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przygotowania do defilady. Zamknięte ulice, zmiany w parkowaniu i objazdy

WARSZAWA

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali: pułkownik Norbert Chojnacki - Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, pułkownik Mariusz Kubarek - Zastępca Dyrektora Centrum Operacyjnego MON, pułkownik Mieczysław Malec - Szef Pionu Operacyjnego do spraw NATO - Zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE oraz pułkownik Wacław Samocik - Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej.

Kancelaria poinformowała również, że akty mianowania zostaną wręczone przez prezydenta w czwartek 14 sierpnia, w przeddzień Święta Wojska Polskiego.

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Karol Nawrocki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica