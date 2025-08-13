Pierwsze nominacje Nawrockiego. Ośmiu nowych generałów

Karol Nawrocki przejmuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Źródło: TVP

Jak przekazała prezydencka kancelaria, na stopień generała broni Wojska Polskiego mianowany został generał dywizji Maciej Klisz - Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Kolejnych trzech oficerów zostało mianowanych na stopień generała dywizji Wojska Polskiego. Są to: generał brygady Mirosław Polakow - Zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) Sojuszniczego Dowództwa Operacyjnego (ACO), generał brygady Adam Rzeczkowski - Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz generał brygady Krzysztof Zielski - Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali: pułkownik Norbert Chojnacki - Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, pułkownik Mariusz Kubarek - Zastępca Dyrektora Centrum Operacyjnego MON, pułkownik Mieczysław Malec - Szef Pionu Operacyjnego do spraw NATO - Zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE oraz pułkownik Wacław Samocik - Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej.

Kancelaria poinformowała również, że akty mianowania zostaną wręczone przez prezydenta w czwartek 14 sierpnia, w przeddzień Święta Wojska Polskiego.

