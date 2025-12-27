Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szef rządu poinformował przed godz. 20, że rozmawiał w sprawie pokoju na Ukrainie i wskazał na wspólny wniosek "wszystkich" uczestników telekonferencji, jaka miała dzisiaj miejsce.

"Wszyscy rozmówcy (dołączyli także Skandynawowie, Kanada, Holandia i NATO) zgodzili się, że kluczowe są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Konkretne i pewne. Takie gwarancje to także bezpieczniejsza Polska. Jutro po spotkaniu prezydentów USA i Ukrainy wracamy do rozmowy" - napisał.

Wszyscy rozmówcy (dołączyli także Skandynawowie, Kanada, Holandia i NATO) zgodzili się, że kluczowe są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Konkretne i pewne. Takie gwarancje to także bezpieczniejsza Polska. Jutro po spotkaniu prezydentów USA i Ukrainy wracamy do rozmowy. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 27, 2025 Rozwiń

Wcześniej, przed godziną 15, Tusk wskazywał, że "wbrew oczekiwaniom prezydenta Trumpa i mimo gotowości do ustępstw ze strony" Wołodymyra Zełenskiego "Rosja ponownie brutalnie zaatakowała mieszkaniowe dzielnice Kijowa".

W ten sposób zapowiedział popołudniową rozmowę z przywódcami, jaką odbył. Pisał wtedy, że na łączach pojawią się m.in. liderzy z "Ukrainy, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i UE".

Wbrew oczekiwaniom prezydenta Trumpa i mimo gotowości do ustępstw ze strony @ZelenskyyUa Rosja ponownie brutalnie zaatakowała mieszkaniowe dzielnice Kijowa. Będę dziś rozmawiał o szansach na pokój z przywódcami m. in. Ukrainy, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i UE. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 27, 2025 Rozwiń

Jak wynika z komunikatu Sił Powietrznych Ukrainy, wojska rosyjskie użyły łącznie w ostatnim ataku przeciwko Ukrainie 40 rakiet i 519 dronów. Obrona przeciwlotnicza unieszkodliwiła łącznie 503 z tych pocisków.

W stolicy Ukrainy ponad 2600 budynków mieszkalnych, 187 placówek opieki zdrowotnej, 138 szkół i przedszkoli zostało w rezultacie ataku pozbawionych ogrzewania. Około 320 tysięcy odbiorców w obwodzie kijowskim jest pozbawionych dostaw energii elektrycznej. Temperatura w Kijowie oscyluje wokół zera.

Spotkanie Trumpa z Zełenskim

W niedzielę na Florydzie ma dojść do spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowy powinny dotyczyć projektu porozumienia pokojowego, gwarancji bezpieczeństwa i możliwości wywarcia presji na Moskwę. W czasie spotkania ma być poruszona również kwestia Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej oraz kontroli ukraińskiego Donbasu, który Rosja bezskutecznie od 11 lat próbuje zdobyć, prowadząc przeciwko Ukrainie wojnę.

W opublikowanym w piątek wywiadzie dla portalu Axios Zełenski przyznał, że jest gotów poddać plan pokojowy wynegocjowany z pomocą prezydenta USA Donalda Trumpa pod referendum, jeśli Rosja zgodzi się na 60-dniowe zawieszenie broni.

W środę prezydent Ukrainy przedstawił nową, 20-punktową propozycję planu pokojowego opracowaną przez USA, która jest wynikiem konsultacji ze stronami konfliktu.

Przewiduje on między innymi:

ponowne potwierdzenie suwerennego statusu Ukrainy

zamrożenie konfliktu na obecnych liniach kontaktowych

solidny pakiet rozwojowy dla Ukrainy

działania na rzecz odbudowy kraju

przyspieszenie procesu zawarcia porozumienia o wolnym handlu Ukrainy z USA

wybory w kraju w jak najkrótszym możliwym terminie po zakończeniu wojny.

OGLĄDAJ: Wizyta, która "obcina część argumentów skrajnej prawicy" Zobacz cały materiał