Polska

Co jest "kluczowe"? Tusk po rozmowie z przywódcami państw zachodnich i NATO

Pilne
Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę
Źródło: Reuters
"Konkretne i pewne" gwarancje bezpieczeństwa to sprawa najważniejsza dla Ukrainy, a równocześnie bezpieczniejsza Polska - przekazał premier Donald Tusk po zapowiadanej wcześniej rozmowie przywódcami państw Zachodu i członków NATO.

Szef rządu poinformował przed godz. 20, że rozmawiał w sprawie pokoju na Ukrainie i wskazał na wspólny wniosek "wszystkich" uczestników telekonferencji, jaka miała dzisiaj miejsce.

"Wszyscy rozmówcy (dołączyli także Skandynawowie, Kanada, Holandia i NATO) zgodzili się, że kluczowe są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Konkretne i pewne. Takie gwarancje to także bezpieczniejsza Polska. Jutro po spotkaniu prezydentów USA i Ukrainy wracamy do rozmowy" - napisał.

Wcześniej, przed godziną 15, Tusk wskazywał, że "wbrew oczekiwaniom prezydenta Trumpa i mimo gotowości do ustępstw ze strony" Wołodymyra Zełenskiego "Rosja ponownie brutalnie zaatakowała mieszkaniowe dzielnice Kijowa".

W ten sposób zapowiedział popołudniową rozmowę z przywódcami, jaką odbył. Pisał wtedy, że na łączach pojawią się m.in. liderzy z "Ukrainy, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i UE".

Jak wynika z komunikatu Sił Powietrznych Ukrainy, wojska rosyjskie użyły łącznie w ostatnim ataku przeciwko Ukrainie 40 rakiet i 519 dronów. Obrona przeciwlotnicza unieszkodliwiła łącznie 503 z tych pocisków.

Wybuchy i ogień w Kijowie. Rośnie liczba ofiar zmasowanego ataku
Wybuchy i ogień w Kijowie. Rośnie liczba ofiar zmasowanego ataku

Świat

W stolicy Ukrainy ponad 2600 budynków mieszkalnych, 187 placówek opieki zdrowotnej, 138 szkół i przedszkoli zostało w rezultacie ataku pozbawionych ogrzewania. Około 320 tysięcy odbiorców w obwodzie kijowskim jest pozbawionych dostaw energii elektrycznej. Temperatura w Kijowie oscyluje wokół zera.

Spotkanie Trumpa z Zełenskim

W niedzielę na Florydzie ma dojść do spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowy powinny dotyczyć projektu porozumienia pokojowego, gwarancji bezpieczeństwa i możliwości wywarcia presji na Moskwę. W czasie spotkania ma być poruszona również kwestia Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej oraz kontroli ukraińskiego Donbasu, który Rosja bezskutecznie od 11 lat próbuje zdobyć, prowadząc przeciwko Ukrainie wojnę.

Zełenski "ujawni karty" na spotkaniu z Trumpem? "Najwyraźniej będzie gotowy"

Zełenski "ujawni karty" na spotkaniu z Trumpem? "Najwyraźniej będzie gotowy"

Świat
Trump o spotkaniu z Zełenskim. "Nie ma nic, dopóki ja tego nie zatwierdzę"

Trump o spotkaniu z Zełenskim. "Nie ma nic, dopóki ja tego nie zatwierdzę"

Świat

W opublikowanym w piątek wywiadzie dla portalu Axios Zełenski przyznał, że jest gotów poddać plan pokojowy wynegocjowany z pomocą prezydenta USA Donalda Trumpa pod referendum, jeśli Rosja zgodzi się na 60-dniowe zawieszenie broni.

W środę prezydent Ukrainy przedstawił nową, 20-punktową propozycję planu pokojowego opracowaną przez USA, która jest wynikiem konsultacji ze stronami konfliktu.

Przewiduje on między innymi:

  • ponowne potwierdzenie suwerennego statusu Ukrainy
  • zamrożenie konfliktu na obecnych liniach kontaktowych
  • solidny pakiet rozwojowy dla Ukrainy
  • działania na rzecz odbudowy kraju
  • przyspieszenie procesu zawarcia porozumienia o wolnym handlu Ukrainy z USA
  • wybory w kraju w jak najkrótszym możliwym terminie po zakończeniu wojny.
pc

Wizyta, która "obcina część argumentów skrajnej prawicy"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akw,kkop/adso

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Donald TuskAtak Rosji na UkrainęRosjaUnia Europejska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica