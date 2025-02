Co dalej ze Zbigniewem Ziobrą? Bodnar: podpiszę wniosek

Jeszcze fizycznie nie dostałem wniosku dotyczącego wniosku o areszt dla Zbigniewa Ziobry. Ale jak go dostanę, to podpiszę i skieruję do marszałka Sejmu - przekazał w "Kropce nad i" w TVN24 minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar.

Co dalej z Ziobrą? Bodnar: podpiszę wniosek

- Jeszcze fizycznie go nie dostałem, ale oczywiście jak go dostanę, to podpiszę i skieruję do marszałka Sejmu, ponieważ do niego należy teraz przeprowadzenie całej procedury uchylenia immunitetu. Później to znowu musi trafić do sądu i sąd musi podjąć decyzję - dodał.