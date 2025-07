Czarzasty "popłakał się" w programie. Dlaczego?

Czarzasty: popłakałem się Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty był w środę gościem "Jeden na jeden" w TVN24. Odnosił się do rekonstrukcji rządu, którą o godzinie 10 ogłosi premier Donald Tusk. Nie zdradził, jakich zmian można się spodziewać. Mówił, że "możemy być zaskoczeni, dlatego, że premier ma wolną rękę w wielu sprawach".

Na koniec programu Czarzasty został zapytany pod czyim kierownictwem wolałby pracować - Andrzeja Domańskiego czy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. - Ja pracuję pod kierownictwem Rady Krajowej Nowej Lewicy i to jest mój pracodawca - powiedział.

Prowadząca Agata Adamek zakończyła program i zaprosiła widzów na wieczorny program "W kuluarach" o godzinie 20 w TVN24. - To wszystko omówimy wtedy, kiedy spekulacje staną się faktami - zapowiedziała.

- To niech mnie pani zaprosi, to ja wtedy będę gadał - zareagował Czarzasty, na co Adamek odpowiedziała: - Tam nie ma polityków, już występujecie tylko jako tło.

- Szkoda, popłakałem się - powiedział wicemarszałek i wykonał gest rękami.

W związku z rekonstrukcją rządu o godzinie 9 ruszy wydanie specjalne w TVN24. Zmiany w rządzie będziemy też na bieżąco relacjonować w portalu tvn24.pl.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nowy minister sprawiedliwości. Potwierdzenie z Polski 2050 RELACJA