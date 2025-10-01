Władysław Teofil Bartoszewski odpowiada premierowi Węgier Źródło: Radio Zet

W środę Władysław Teofil Bartoszewski w Radiu Zet został zapytany, jak odpowie premierowi Węgier, który na platformie X zwrócił się do Donalda Tuska. Orban skomentował słowa polskiego premiera o tym, że wojna na Ukrainie jest także "naszą wojną".

"Drogi Donaldzie Tusku, możesz myśleć, że jesteś w stanie wojny z Rosją, ale Węgry nie są. Unia Europejska też nie. Grasz w niebezpieczną grę, narażając życie i bezpieczeństwo milionów Europejczyków. To bardzo źle!" – napisał węgierski premier.

Dear @donaldtusk,

You may think that you are at war with Russia, but Hungary is not. Neither is the European Union. You are playing a dangerous game with the lives and security of millions of Europeans. This is very bad! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 30, 2025 Rozwiń

- Drogi panie premierze, pan finansuje tę wojnę, kupując rosyjską ropę. W związku z tym jest pan jednym z dwóch premierów w Europie, którzy to robią. Proszę tego zaprzestać. Rosjanie bez pieniędzy wojny kontynuować nie będą mogli - zwrócił się wiceszef MSZ do premiera Węgier.

Bartoszewski był dopytywany, w nawiązaniu do słów Tuska, czy wojna na Ukrainie jest "naszą wojną". - To jest nasza wojna, (...) dlatego, że Ukraińcy de facto bronią naszego terytorium na swojej ziemi. To nie jest kwestia solidarności z Ukrainą, tylko to jest kwestia podstawowych zasad bezpieczeństwa naszego państwa. To jest nasza racja stanu, żeby ta wojna się skończyła porażką Rosji - podkreślił wiceszef MSZ.

Premier Węgier Viktor Orban z wizytą u Władimira Putina w Moskwie. Zdjęcie z lipca 2024 roku Źródło: PAP

Wskazał na liczne akty sabotażu, których dokonują Rosjanie na polskiej ziemi, np. podpalenie hali przy ul. Marywilskiej w Warszawie, czy próby sabotażu linii kolejowych. Przypomniał o wtargnięciu dronów w polską przestrzeń powietrzną.

Bartoszewski mówił też o cyberatakach na obiekty infrastruktury krytycznej zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich, np. sparaliżowanie szpitali w Wielkiej Brytanii. - My jesteśmy w stanie niezadeklarowanej wojny z Rosją - powiedział wiceszef MSZ.

Bartoszewski o przeniesieniu rosyjskiej ambasady: to niewykonalne

Wiceszef polskiej dyplomacji pytany był też, czy MSZ zastanawia się albo będzie przeprowadzać procedurę przeniesienia ambasady rosyjskiej w inne miejsce, co postuluje PiS.

- To jest niestety niewykonalne. (...) Konwencja Wiedeńska nie pozwala na tego typu manewry. Ambasada powstała za czasów komunistycznych i (Rosjanie - red.) postawili ją tam, gdzie chcieli. W tej chwili nie da się tego przenieść - tłumaczył Bartoszewski.

Dodał, że gdyby Polska zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją, to można byłoby zamknąć ambasadę. - Ale ponieważ utrzymujemy i będziemy utrzymywać stosunki dyplomatyczne, to przenieść ambasady nie można - podkreślił wiceszef MSZ.

Rosyjska ambasada mieści się przy ul. Belwederskiej, w prestiżowym rejonie Warszawy.

