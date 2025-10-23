Kosiniak-Kamysz o związkach nieformalnych: jestem gotów spotkać się w tej sprawie z prezydentem Karolem Nawrockim Źródło: TVN24

Wicepremier i szef MON odniósł się do zaprezentowanego 18 października rządowego projektu w sprawie nieformalnych związków. Ma on regulować kwestie alimentów, dostępu do informacji medycznej, możliwość wspólnego rozliczania i wiele innych.

Mówił o tym, jak na ten projekt reagują różne strony sceny politycznej. - Przez jednych jestem nazywany katotalibem, przez drugich ukrytym lewakiem. Więc prawda leży gdzieś po środku i chyba tak jest najlepiej - skomentował.

- Jak usłyszałem opinię o naszej ustawie ze skrajnej lewicy - "ogryzek, wstyd i hańba". A ze strony prezesa Kaczyńskiego - wpis, że to jest najbardziej lewicowy czy lewacki projekt, jaki można sobie wyobrazić. To znaczy, (że) to jest dobry projekt, który możemy przeprowadzić - powiedział.

Kosiniak-Kamysz mówił, że "PSL jest rozsądną partią, która siada do rozmów, rozmawia ze swoimi przyjaciółmi z Lewicy i dogaduje rozwiązanie, które jest możliwe do przyjęcia, które ułatwia przede wszystkim życie" .

Kosiniak-Kamysz: jestem gotów spotkać się z prezydentem

Szef PSL był pytany jak ma zamiar przekonać prezydenta do podpisania tej ustawy. Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze żadnej ustawy, która "podważy status małżeństwa".

- Niech dla niego będzie to sygnałem, że jeżeli PSL podpisuje się pod tą ustawą, to ona na pewno nie jest rewolucyjna. Jest ewolucyjna, jest dla ludzi, jest postępowa, a nie progresywna - powiedział.

Zapytany, czy jest gotów spotkać się z prezydentem w tej sprawie, odparł: - Tak, jestem gotowy. Oczywiście jesteśmy gotowi. Nasza posłanka Urszula Pasławska przygotowywała tę ustawę. Jesteśmy jak najbardziej do dyspozycji, do rozmowy. Uważam, że byłoby to cenne - powiedział gość TVN24.

"PSL na pewno zgłosi kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego"

Wicepremier mówił też o sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego i o możliwości wyboru sędziów do tego organu.

- Marszałek Sejmu rozesłał do wszystkich klubów informację o tym, kiedy można zgłaszać kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chyba podejmiemy próbę, nawet na pewno podejmiemy, PSL na pewno zgłosi kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego - powiedział.

