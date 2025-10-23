Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kosiniak-Kamysz o związkach nieformalnych: jestem gotów spotkać się w tej sprawie z prezydentem

Władysław Kosiniak-Kamysz i Karol Nawrocki
Kosiniak-Kamysz o związkach nieformalnych: jestem gotów spotkać się w tej sprawie z prezydentem Karolem Nawrockim
Źródło: TVN24
Ta ustawa nie jest rewolucyjna, jest ewolucyjna - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz o projekcie w sprawie związków nieformalnych. Zapowiedział, że jest gotów spotkać się w tej sprawie z prezydentem Karolem Nawrockim.

Wicepremier i szef MON odniósł się do zaprezentowanego 18 października rządowego projektu w sprawie nieformalnych związków. Ma on regulować kwestie alimentów, dostępu do informacji medycznej, możliwość wspólnego rozliczania i wiele innych.

Mówił o tym, jak na ten projekt reagują różne strony sceny politycznej. - Przez jednych jestem nazywany katotalibem, przez drugich ukrytym lewakiem. Więc prawda leży gdzieś po środku i chyba tak jest najlepiej - skomentował.

- Jak usłyszałem opinię o naszej ustawie ze skrajnej lewicy - "ogryzek, wstyd i hańba". A ze strony prezesa Kaczyńskiego - wpis, że to jest najbardziej lewicowy czy lewacki projekt, jaki można sobie wyobrazić. To znaczy, (że) to jest dobry projekt, który możemy przeprowadzić - powiedział.

Kosiniak-Kamysz mówił, że "PSL jest rozsądną partią, która siada do rozmów, rozmawia ze swoimi przyjaciółmi z Lewicy i dogaduje rozwiązanie, które jest możliwe do przyjęcia, które ułatwia przede wszystkim życie" .

Kosiniak-Kamysz: jestem gotów spotkać się z prezydentem

Szef PSL był pytany jak ma zamiar przekonać prezydenta do podpisania tej ustawy. Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze żadnej ustawy, która "podważy status małżeństwa".

- Niech dla niego będzie to sygnałem, że jeżeli PSL podpisuje się pod tą ustawą, to ona na pewno nie jest rewolucyjna. Jest ewolucyjna, jest dla ludzi, jest postępowa, a nie progresywna - powiedział.

Zapytany, czy jest gotów spotkać się z prezydentem w tej sprawie, odparł: -  Tak, jestem gotowy. Oczywiście jesteśmy gotowi. Nasza posłanka Urszula Pasławska przygotowywała tę ustawę. Jesteśmy jak najbardziej do dyspozycji, do rozmowy. Uważam, że byłoby to cenne - powiedział gość TVN24.  

"PSL na pewno zgłosi kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego"

Wicepremier mówił też o sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego i o możliwości wyboru sędziów do tego organu. 

- Marszałek Sejmu rozesłał do wszystkich klubów informację o tym, kiedy można zgłaszać kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chyba podejmiemy próbę, nawet na pewno podejmiemy, PSL na pewno zgłosi kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego - powiedział.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Władysław Kosiniak-KamyszTrybunał KonstytucyjnyZwiązki partnerskieKarol Nawrocki
Czytaj także:
Noc z intensywnym deszczem
Tu w nocy będzie mocno wiać i padać
METEO
Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Co dziś uważa Trump? Sprawdź, kiedy dzwonił Putin
Michał Sznajder
coca-cola-lod-shutterstock_643315588
Coca-Cola zmieniła skład
BIZNES
Burza Benjamin nawiedziła Holandię
"Jeśli nie musicie podróżować, zostańcie w domu"
METEO
Donald Tusk w Brukseli
Tusk: Dajemy radę. Wygramy
Polska
imageTitle
Jagiellonia sprawiła niespodziankę we Francji
EUROSPORT
Donald Tusk
Premier: jesteśmy świadkami bardzo poważnego zwrotu w tej kwestii
BIZNES
Legia - Szachtar
Legia to wyszarpała. Gol w doliczonym czasie
EUROSPORT
Interwencja strażaków w szkole podstawowej na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Słup ognia, zapalił się zbiornik z gazem
WARSZAWA
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON w "Kropce nad i": Rosja w żaden sposób się nie cofa
Polska
imageTitle
Przykry incydent dla Djokovicia. "Nie martw się, bracie"
EUROSPORT
imageTitle
Industria Kielce w końcu zwycięska w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Fakty po faktach
Posłowie Polski 2050 przejdą do PiS lub PSL? Jednoznaczna odpowiedź Śliza
Polska
Burza, noc, pioruny, Polska
Nocą może zagrzmieć, za dnia - obficie padać
METEO
Jakub Szulc
Brak pieniędzy w ochronie zdrowia. Wiceszef NFZ o "najgorszym możliwym wariancie"
Polska
Mel Gibson
Film Gibsona z polską aktorką ma kosztować fortunę
Kultura i styl
Bogdan Święczkowski
Święczkowski chce pozwać Tuska
Polska
Tragedia na Saskiej Kępie. Nie żyje niemowlę (zdjęcie ilustracyjne)
Pies podrapał w lesie 8-latka. Dziecko ma rany twarzy
Poznań
Rosyjski myśliwiec Su-30SM
Rosyjskie samoloty wleciały w litewską przestrzeń. Prezydent o "rażącym naruszeniu"
Świat
Pożar kamienicy przy ul. Francuskiej w Katowicach
Pożar kamienicy w centrum Katowic. Ogień na wszystkich piętrach
Katowice
Uszkodzone samochody w gminie Picanya, prowincja Walencja
Ciało 56-latka znalezione rok po powodzi
METEO
imageTitle
Siatkarze z wyjątkowym napisem na koszulkach. "Pozostanie do końca mojej kadencji"
EUROSPORT
Pożar budynku gospodarczego na terenie gminy Pokój, gdzie znajdowała się hodowla drobiu
Potężny pożar kurników. W środku 150 tysięcy kur
Opole
Changpeng Zhao
Trump ułaskawił miliardera
BIZNES
Do zdarzenia doszło na parkingu przy drodze S3
Staranował kilka aut i odjechał. Zostawił za sobą ślad
Lubuskie
imageTitle
Kontrowersyjna pięściarka z tytułem. Jej rywalka poddała finał
EUROSPORT
Domniemani sprawcy kradzieży w Luwrze
Okradli Luwr i uciekli. Jest nowe nagranie
Świat
Straż Pożarna: w Sylwestra ponad tysiąc pożarów
Usłyszeli wybuch. Myśleli, że to gaz, a to była woda
WARSZAWA
Dokumenty wojskowe na prywatnej posesji
Znalazł wojskowe dokumenty na działce. Sprawę bada żandarmeria
Polska
Piorun uderzył dwóch mężczyzn na najwyższym szczycie Arizony
Piorun trafił dwóch mężczyzn znajdujących się na szczycie góry
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica