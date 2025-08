Kosiniak-Kamysz o orędziu Nawrockiego. "Prezydenta ktoś wprowadził w błąd"

Kosiniak-Kamysz: pana prezydenta ktoś wprowadził w błąd Źródło: TVN24

W środę przed Zgromadzeniem Narodowym Karol Nawrocki złożył przysięgę i objął urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie wygłosił swoje pierwsze orędzie. Krótko po nim w rozmowie z dziennikarzami wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że "pana prezydenta ktoś wprowadził w błąd, ponieważ wielkie inwestycje dopiero ruszyły za naszych rządów".

- Wczoraj przełomowa ustawa podpisana jeszcze przez prezydenta Dudę (...) o strategicznych i kluczowych inwestycjach w Wojsku Polskim i przemyśle zbrojeniowym. Fundusze europejskie odblokowane, pierwszy raz pieniądze przeznaczone z KPO na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Sprawy związane z fabryką amunicji, której nie było, a za naszych rządów powstaje - wymieniał szef MON.

Przyznał, że "jest zdziwiony taką jednak miażdżącą krytyką ze strony prezydenta Nawrockiego dziesięciu lat prezydentury Andrzeja Dudy", a także ośmiu lat rządów PiS-u. - Przecież oni rządzili - zaznaczył.

Kosiniak-Kamysz: będziemy to tłumaczyć

Szef MON przypomniał także o słowach prezydenta, który podczas orędzia stwierdził, że Polska "nie może już być gospodarstwem pomocniczym naszych zachodnich sąsiadów czy całej Unii Europejskiej". - My na pewno tak się nie czujemy jako Polacy i na pewno to, co my robimy, nie jest gospodarstwem pomocniczym, tylko byciem awangardą europejską. Przewodzimy w wielu kwestiach, choćby bezpieczeństwa granicy (...), ale też inwestycji i wzrostu gospodarczego - powiedział.

Zapewnił także, że "będą to tłumaczyć i wszystko wyjaśniać panu prezydentowi z życzliwością".

Kosiniak-Kamysz - jako lider Polskiego Stronnictwa Ludowego - skrytykował orędzie również pod kątem braku poruszenia kwestii związanych z polską wsią, rolnictwem i krajową żywnością. - Będziemy to uzupełniać - dodał.

