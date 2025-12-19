Zełenski w Warszawie. Co nas czeka?

Wołodymyr Zełenski najpierw spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim. Ceremonię oficjalnego powitania zaplanowano na godzinę 10. Tematy rozmów? Bezpieczeństwo, gospodarka i kwestie historyczne - przekazała kancelaria polskiego prezydenta.
Następnie Zełenski pojawi się w Sejmie, gdzie spotka się z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym, wicemarszałek Moniką Wielichowską oraz szefem komisji spraw zagranicznych Pawłem Kowalem. Następnie prezydent Ukrainy odwiedzi Senat i odbędzie spotkanie z marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską.
To pierwsza wizyta Zełenskiego w Polsce od czasu sierpniowego zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.
Autorka/Autor: kkop/akw
Źródło: tvn24.pl, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Reuters