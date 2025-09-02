Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Prezydent leci bez przedstawiciela MSZ. Bogucki: rząd nie ma relacji z USA

Karol Nawrocki w Wieluniu
Radwan-Röhrenschef o wizycie Nawrockiego w USA. "Nie dostaliśmy po prostu zaproszenia"
Źródło: Polskie Radio Program I
Nikt z Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie wybiera się w tę delegację z panem prezydentem - powiedziała wiceszefowa MSZ Anna Radwan-Röhrenschef, zapytana o zbliżającą się wizytę Karola Nawrockiego w USA. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział, że "nie ma takiej potrzeby". Ocenił też, że rząd nie prowadzi z USA polityki międzynarodowej, bo "nie ma żadnych relacji" z tym krajem.
Kluczowe fakty:
  • Karol Nawrocki w środę złoży wizytę w Stanach Zjednoczonych, gdzie będzie rozmawiał w Donaldem Trumpem.
  • W jego delegacji nie będzie przedstawiciela MSZ. O takiej nieobecności informował korespondent "Faktów" TVN w USA Marcin Worona.
  • Potwierdzili to we wtorek wiceszefowa resortu Anna Radwan-Röhrenschef i szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
  • Prezydencki minister był też pytany o to, czy prezydent będzie poruszał temat podatku cyfrowego w trakcie rozmów z amerykańską administracją.

Wiceszefowa MSZ Anna Radwan-Röhrenschef była pytana w radiowej Jedynce, czy prawdą jest, że w składzie polskiej delegacji Karola Nawrockiego, który w środę ma spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, nie będzie żadnego przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Informował o tym w poniedziałek między innymi korespondent "Faktów" TVN w USA Marcin Wrona, powołując się na swoje źródła.

- Z tego co mi wiadomo, być może coś się zmieni, w przypadku wizyty pana prezydenta w Waszyngtonie rzeczywiście nie będzie reprezentacji w randze wiceministra. Nikt z panem prezydentem z Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie wybiera się w tę delegację. Nie dostaliśmy po prostu zaproszenia - odpowiedziała.

Zaznaczyła też, że wicepremier i szef resortu Radosław Sikorski za każdym razem przypomina, iż Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jego wiceministrowie oraz dyrektorzy departamentów są gotowi do merytorycznych konsultacji, a także rozmów przed każdą delegacją czy wizytą zagraniczną prezydenta. Zapewniła, że ze strony rządu istnieje w tej kwestii pełna otwartość na przyszłość.

"Fakty" TVN: delegacja Nawrockiego do Białego Domu bez przedstawiciela z MSZ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Fakty" TVN: delegacja Nawrockiego do Białego Domu bez przedstawiciela z MSZ

Nawrocki i MSZ. Co z wieloletnią tradycją?

Radwan-Röhrenschef powiedziała, że "być może pan prezydent i jego otoczenie jeszcze uczy się swojej funkcji". - Dajmy na to czas, ja wierzę, że pan prezydent zdecyduje się na tę współpracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z naszymi ministrami, bo zobaczy w tym czystą korzyść - dodała.

Wiceminister przypomniała też, że od wielu lat istniała tradycja, zgodnie z którą kancelaria prezydenta zwracała się z prośbą o udział wiceministrów w delegacjach zagranicznych. Podkreśliła, że MSZ przygotowuje na każdą wizytę zestaw dokumentów, materiałów tezowych i informacyjnych dla kancelarii prezydenta, co stanowi naturalny element obsługi dyplomatycznej.

Jutro Nawrocki, dzisiaj Sikorski. Szef MSZ z wizytą w USA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jutro Nawrocki, dzisiaj Sikorski. Szef MSZ z wizytą w USA

Szef Kancelarii Prezydenta: nie ma instrukcji dla głowy państwa

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki we wtorek w "Trójce" Polskiego Radia został zapytany o ujawnione przez Kanał Zero stanowisko rządu wysłane do prezydenta przed wizytą w USA oraz czy prezydent Nawrocki jest związany "tą instrukcją". - Nie ma instrukcji dla głowy państwa. Instrukcje pan wicepremier Sikorski czy premier Tusk mogą wydawać swoim podwładnym. Ich podwładnymi są wiceministrowie, ich administracja (...), ale nie prezydent Rzeczypospolitej - odpowiedział.

- Prezydent ma mandat z wolnych, powszechnych wyborów. Ma ten mandat najświeższy. Jeżeli komuś się wydaje, że jest jakaś konstrukcja, że może wydawać jakieś wskazówki wiążące dla prezydenta, to znaczy, że nie zna polskiej konstytucji - dodał szef KPRP.

Według Boguckiego to "nie przekreśla tego, że rząd powinien prowadzić politykę międzynarodową". - Ale w tym zakresie, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, jej nie prowadzi, bo nie ma żadnych relacji - ocenił.

Bogucki potwierdził też, że nikt z MSZ nie będzie towarzyszył prezydentowi w wizycie w USA oraz powiedział, że "prezydent nie przewidział takiej obecności". Dopytywany dlaczego, szef prezydenckiej kancelarii odparł, że "nie ma takiej potrzeby". - Najpierw trzeba wypracować i wrócić do dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, których ten rząd nie ma - mówił.

Podatek cyfrowy a obecność USA w Europie. "Są sprawy ważniejsze"

Szef KPRP był też pytany o to, czy kwestia podatku cyfrowego zostanie poruszona w rozmowach z Amerykanami przez prezydenta Nawrockiego. Był to jeden z tematów, które znalazły się w stanowisku rządu wysłanym do prezydenckiej kancelarii. Bogucki ocenił, że "to nie jest najważniejszy temat tej agendy".

- To, czy będzie podnoszony, dowiemy się po wizycie. Są sprawy znacznie ważniejsze niż ta kwestia. Jeżeli strona amerykańska ten temat podniesie, to na pewno pan prezydent w sposób odpowiedni na to odpowie - dodał.

Bogucki odpowiadał też na pytanie o to, czy jest wśród obozu prezydenta obawa, że jeżeli polski rząd będzie forsował wprowadzenie podatku cyfrowego, to prezydent Donald Trump zdecyduje o wycofaniu z Polski amerykańskich żołnierzy. - Zagrożeniem nie jest podatek cyfrowy, (...) tylko zagrożeniem jest to, jak zachowują się niektórzy liderzy europejscy - powiedział. Jako przykład podał niemiecki rząd, który - jego zdaniem - dąży do "wypychania" Amerykanów z Europy, ponieważ w pierwszej kolejności ma w planach zakup europejskiego uzbrojenia.

Zaplanowana na 3 września wizyta prezydenta w Waszyngtonie będzie pierwszą wizytą zagraniczną Karola Nawrockiego. Rozmowy w Stanach Zjednoczonych mają dotyczyć przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski. Prezydent planuje też podkreślić, że zarówno Rosji - jak i jej przywódcy Władimirowi Putinowi - "nie wolno wierzyć".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marian Zubrzycki

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiPrezydent RPDonald TrumpWaszyngtonUSAMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Czytaj także:
Klub ustalił tożsamość agresywnego pseudokibica
Pobił nastolatka, bo miał inną koszulkę. Pseudokibic namierzony
Wrocław
Nowy prezydent. Stary spór
"Widać, że iskrzy", ale "dobrze, że obie strony mają swoje kanały"
Polska
imageTitle
Rywalka o klęsce ze Świątek: nigdy mi się to nie przydarzyło
EUROSPORT
sejm budynek
Nowy sondaż partyjny
Polska
wladyslawowo morze baltyk wakcje S shutterstock_1633007269
Koniec problemów z wodą w nadmorskim kurorcie. "Może być używana bez ograniczeń"
Trójmiasto
Potrącenie dwóch mężczyzn w miejscowości Błonie-Wieś
Tragiczny wypadek pod Warszawą. We dwóch na jednej hulajnodze
WARSZAWA
imageTitle
Kadra "dalej głodna zwyciężania". Teraz sprawdzian arcytrudny
EUROSPORT
Piorun
Może spaść grad. Ostrzeżenia IMGW
METEO
imageTitle
Osaka wdzięczna Wiktorowskiemu po niesamowitym zwycięstwie
EUROSPORT
Autokar na przejściu granicznym
Chcieli wjechać do Polski, deklarowali, że pojadą dalej. Dwa razy usłyszeli "nie"
Rzeszów
imageTitle
Stalowe nerwy i zwycięstwo polskiego 14-latka w gronie zawodowców
EUROSPORT
Pełczyńska-Nałęcz
Kiedy rządowy projekt w sprawie 800 plus? Ministra: jeszcze go nie widzieliśmy
Polska
Zorza nad Polską, Rzucewo (Pomorskie)
Zorza polarna. Wasze zdjęcia
METEO
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz: dwa rodzaje nieprawidłowości w dotacjach z KPO
BIZNES
Pożar w sortowni odpadów w Bełżycach pod Lublinem
Pożar sortowni. Strażacy rotują siły
Polska
Sudan. Kryzys humanitarny w związku z wojną domową
Wielkie osuwisko, które miała przeżyć tylko jedna osoba
METEO
Andrij Parubij
Dzisiaj pogrzeb Parubija. Pochowają go na zabytkowym cmentarzu
Świat
restauracja rynek wlochy shutterstock_2425226251
Mogą wynosić śmieci tylko w nocy. "Ani minuty wcześniej, ani minuty później"
BIZNES
Podejrzani o oszustwa zostali zatrzymani
Oszukiwali "na legendę". Seniorzy stracili ćwierć miliona
WARSZAWA
Rekordowo niski poziom wody w Wiśle
Wisła nie przestaje bić rekordów. Poziom wody coraz niższy
WARSZAWA
uprawa truskawek truskawki usa shutterstock_2599517487
"Wiele plonów zostało zmarnowanych". Efekt wyjazdu imigrantów
BIZNES
Nicolas Maduro
Maduro odpowiada na ruch USA. "Nigdy nie ulegniemy szantażowi"
Świat
Tusk, Nawrocki
"To jaskiniowcy ujawnili. Cywilizowany człowiek by tego nie zrobił"
Polska
Radosław Sikorski i Marco Rubio
Jutro Nawrocki, dzisiaj Sikorski. Szef MSZ z wizytą w USA
Polska
imageTitle
Świątek wie, z kim zagra. Koszmar w głowie rywalki
EUROSPORT
Jeden z nowych niszczycieli rakietowych indyjskiej marynarki wojennej INS Impahl
Think tank ostrzega: tak rozpocznie się potencjalny konflikt
Świat
Władimir Putin
Putin gra "odwrotnie do tego, co deklarował". Ze strony USA "wszystkie opcje na stole"
Świat
Rudy Giuliani
Dostanie najwyższe odznaczenie. Zapowiedź tuż po poważnym wypadku
Świat
Wołodymyr Zełenski
Kolejne spotkanie koalicji chętnych. Zełenski o "głównym elemencie gwarancji"
Świat
Andrej Babis
Były premier zaatakowany na wiecu. Został ranny
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica