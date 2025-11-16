Logo strona główna
Polska

Gawkowski o Nawrockim: szuka wszędzie wojny

Krzysztof Gawkowski
Gawkowski: to były dla Lewicy dobre dwa lata w rządzie
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki nie jest prezydentem, który ma prawo rządzić, bo w Polsce rządzi rząd - powiedział w niedzielę wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Ocenił, że Nawrocki "zamiast budować zgodę i porozumienie szuka wszędzie wojny". Polityk Nowej Lewicy podsumował również dwa lata jego ugrupowania w rządzie i odpowiadał na pytania o wybór marszałka Sejmu.

W niedzielę Nowa Lewica wybiera przewodniczącego w województwie zachodniopomorskim. Na 14 grudnia zaplanowano Kongres Krajowy, który wybierze zarząd partii. Przy tej okazji wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podsumował dwa lata Lewicy w rządzie.

- To był dobry czas Lewicy w rządzie, z wieloma sukcesami, z wieloma radościami (...) to renta wdowia, to wolna Wigilia, to największy w historii wolnej Polski program mieszkaniowy, który się realizuje, to umowy, które będą wliczane do stażu pracy, to program "Aktywny rodzic", to podwyżki dla nauczycielek i nauczycieli, dla sfery budżetowej. To masa spraw, które załatwiliśmy, takich mniejszych też, jak chociażby większy zasiłek pogrzebowy, który przez 11 lat nie był w Polsce zwiększany - wymieniał Gawkowski w trakcie konferencji prasowej.

Więcej o stanie realizacji obietnic wyborczych Koalicji 15 października przeczytasz w TVN24+.

Krzysztof Gawkowski
Krzysztof Gawkowski
Źródło: PAP

Gawkowski o Nawrockim: szuka wszędzie wojny

W trakcie konferencji Gawkowski mówił również o pierwszych stu dniach prezydentury Karola Nawrockiego. Jak ocenił, były to "złe dni".

- Prezydent Nawrocki nie wyszedł z kampanii wyborczej i pomimo tego, że został zaprzysiężony na prezydenta, to został ze swoimi myślami, ale i działaniami. To tak naprawdę prezydent, który zamiast budować zgodę i porozumienie szuka wszędzie wojny. Wywołuje wojnę polsko-polską i nie chce porozumienia ani z rządem, ani z parlamentem - komentował wicepremier.

CZYTAJ WIĘCEJ: 100 dni Nawrockiego, 10 kluczowych momentów. "Cel jest jeden"

- Dzisiaj wetując ustawy, podejmując decyzje haniebne, takie chociażby jak brak awansów dla sędziów czy pierwszych nominacji oficerskich dla młodych ludzi pokazuje, że cenniejsza jest walka polityczna niż szukanie zgody i porozumienia z rządem - kontynuował.

Karol Nawrocki poinformował w środę o odmowie awansów dla 46 sędziów. Powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, które rozstrzyga o tym, że prezydent nominuje sędziów oraz ma możliwość odmówić ich nominacji. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że w piśmie z Kancelarii Prezydenta brakuje uzasadnienia decyzji.

Kilka dni wcześniej prezydent odmówił podpisania nominacji dla funkcjonariuszy ABW i SKW. Od tego czasu rząd i prezydent wymieniają się wzajemnymi zarzutami. Według Nawrockiego rząd utrudnia mu kontakt z szefami służb.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zaproszenia od prezydenta i "grzeczne" pismo z kancelarii. Znamy kulisy sporu

Zaproszenia od prezydenta i "grzeczne" pismo z kancelarii. Znamy kulisy sporu

Podcast polityczny
"Konstytucja nie daje prezydentowi prawa do zemsty"

"Konstytucja nie daje prezydentowi prawa do zemsty"

Gawkowski powiedział, że prezydent, który "wykorzystuje swoją pozycję do tego, żeby dzielić społeczeństwo, to prezydent niegodzien swojego urzędu". - I warto to prezydentowi przypominać od pierwszego dnia, a dzisiaj mamy 100 dni tego urzędowania. Prezydent Karol Nawrocki nie jest prezydentem, który ma prawo rządzić, bo w Polsce rządzi rząd. Prezydent nie może wychodzić poza swoje kompetencje - wskazał.

- Mam nadzieję, że przyjdzie otrzęsienie z tych emocji i jego (Nawrockiego) obóz polityczny, jego zaplecze w Kancelarii Prezydenta, ale on sam też zrozumieją, że nie o walkę w tym chodzi - zauważył Gawkowski.

- W rządzie ręka do współpracy będzie wyciągnięta. Im częściej będzie odrzucana, tym mocniej będzie konsolidowała nasz obóz do tego, żeby jeszcze więcej pracować, jeszcze więcej ustaw składać - podkreślił.

Gawkowski o Nawrockim: szuka wszędzie wojny
Źródło: TVN24

Gawkowski: liderzy koalicji potwierdzili, że ich ugrupowania będą głosowały na Czarzastego

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia złożył w czwartek rezygnację. Zgodnie z umową koalicyjną jego następcą ma zostać lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Głosowanie w Sejmie w tej sprawie zaplanowano na wtorek, 18 listopada.

Jedna z najszybszych karier. "Telefon może zacząć dzwonić coraz rzadziej"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jedna z najszybszych karier. "Telefon może zacząć dzwonić coraz rzadziej"

Marcin Złotkowski

W trakcie niedzielnej konferencji reporterka TVN24 Natalia Madejska dopytywała, czy Lewica jest przekonana, że koalicjanci zagłosują za kandydaturą Czarzastego. - Wszyscy wiedzieli od dwóch lat, że pan marszałek Czarzasty będzie tym szefem parlamentu. I cieszę się z deklaracji wszystkich partii politycznych tworzących naszą koalicję, że za dwa dni poprą pana marszałka. I lider Polski 2050, Szymon Hołownia, i pan premier Donald Tusk, i premier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdzili, że ich ugrupowania będą głosowały na pana marszałka - odpowiedział Gawkowski.

- Wtorkowe, poranne głosowania to tylko potwierdzenie tego, że mamy wszyscy dobre intencje - dodał Gawkowski.

W konferencji prasowej uczestniczył również Czarzasty. Jednak nie zabrał głosu w tej kwestii. - Mówię dlatego, że zostałem już ministrem, a pan marszałek dopiero zostanie marszałkiem. Więc jak za dwa dni go zapytacie, to na pewno opowie o tym, jaka będzie ta przyszłość (w Sejmie) - argumentował minister cyfryzacji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/gp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Krzysztof GawkowskiLewicaNowa LewicaWłodzimierz CzarzastySejmKarol Nawrocki
