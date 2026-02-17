Wiadomo, kto poleci na spotkanie Rady Pokoju Źródło: TVN24

Premier Donald Tusk w minioną środę poinformował, że polska ambasada w Waszyngtonie otrzymała zaproszenie na inauguracyjne posiedzenie Rady Pokoju, zaplanowane na 19 lutego w Stanach Zjednoczonych. Tusk oświadczył też, że Polska w obecnych okolicznościach nie przystąpi do prac Rady.

Natomiast rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił na czwartkowej konferencji prasowej, że nie ma jeszcze decyzji w sprawie obecności Karola Nawrockiego na inauguracyjnym posiedzeniu.

Leśkiewicz: prezydenta będzie reprezentować Marcin Przydacz

We wtorek Leśkiewicz przekazał, że 19 lutego na spotkaniu w Waszyngtonie inaugurującym Radę Pokoju prezydenta Karola Nawrockiego będzie reprezentował szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

W czwartkowym spotkaniu inaugurującym Radę Pokoju w Waszyngtonie, Prezydenta RP Karola Nawrockiego będzie reprezentował Szef Biura Polityki Międzynarodowej Minister Marcin Przydacz. — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) February 17, 2026 Rozwiń

Trump, zapowiadając czwartkowe rozmowy, przekazał, że spotka się z członkami Rady Pokoju w Instytucie Pokoju w Waszyngtonie.

"Ogłosimy, że Państwa Członkowskie zobowiązały się przekazać ponad 5 MILIARDÓW DOLARÓW na pomoc humanitarną i odbudowę Strefy Gazy oraz zaangażowały tysiące osób do Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych i Lokalnej Policji w celu utrzymania bezpieczeństwa i pokoju dla mieszkańców Strefy Gazy" - napisał w niedzielnym wpisie na swojej platformie Truth Social prezydent USA.

Instytut Pokoju USA w Waszyngtonie, gdzie mają się zebrać członkowie Rady Pokoju Źródło: WILL OLIVER/EPA/PAP

Tusk: Polska nie wyśle żołnierzy do Strefy Gazy

Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem rządu oświadczył, że "Polska na pewno nie zamierza wysłać i nie wyśle polskich żołnierzy do Strefy Gazy". - Mamy swoje problemy bezpieczeństwa, nikomu nie muszę tłumaczyć, na czym jesteśmy skoncentrowani, na czym skoncentrowana jest polska armia i polskie wojsko. Polska także nie jest zainteresowana współfinansowaniem przedsięwzięć deweloperskich na terenie Gazy - stwierdził szef rządu.

Podkreślił, że "pieniądze są potrzebne na inwestycje w naszych miastach".

- Jak już wielokrotnie informowaliśmy polską opinię publiczną, naszych partnerów i także prezydenta, rząd nie przewiduje w tych okolicznościach i warunkach uczestnictwa w Radzie Pokoju. Ewentualna wizyta w Waszyngtonie przedstawiciela prezydenta będzie miała charakter obserwacyjny, a więc w charakterze obserwatora przedstawiciel Polski może oczywiście uczestniczyć w tych obradach - powiedział Tusk jeszcze przed opublikowaniem komunikatu Leśkiewicza.

Wątpliwości wokół Rady Pokoju

Inicjatywa dotycząca Rady Pokoju budzi kontrowersje oraz obawy, że jest tworzona jako alternatywa wobec ONZ. Te przypuszczenia potwierdził sam prezydent USA Donald Trump, który w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że Rada może zastąpić ONZ. Trump pierwotnie zaproponował utworzenie Rady, ogłaszając plan zakończenia wojny w Strefie Gazy we wrześniu ubiegłego roku, ale od tego czasu rozszerzył kompetencje inicjatywy, obejmując nią różne konflikty na całym świecie.

Przedmiotem sporu jest też lista osób zaproszonych przez Biały Dom, wśród których obok demokratycznie wybranych przywódców znajdują się też autokraci, tacy jak Władimir Putin czy Alaksandr Łukaszenka.

Kwestia zaproszenia Polski do Rady Pokoju była jednym z głównych tematów zwołanej przez prezydenta Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która odbyła się w ubiegłą środę.

