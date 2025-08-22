Logo strona główna
Polska

Weto prezydenta i co dalej? "Tu jeszcze jest piłka w grze"

Karol Nawrocki
Wojciuk o wecie Nawrockiego. "To jest naprawdę smutne"
Źródło: TVN24
Po zawetowaniu ustawy wiatrakowej profesor Anna Wojciuk z Uniwersytetu Warszawskiego mówiła w TVN24 o braku "mocnych merytorycznych podstaw po stronie Karola Nawrockiego". Jej zdaniem prezydent chciał pokazać wetem, że nie da się "naciskom".

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w czwartek ustawę odległościową, która - obok przepisów dotyczących turbin wiatrowych - zawierała także przepisy o przedłużeniu zamrożenia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do 31 grudnia 2025 roku. Kilka godzin później zgłosił swój projekt dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej "literalnie wyjęty" z zawetowanej ustawy.

"Rodzaj szantażu większości parlamentarnej i rządu"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Rodzaj szantażu większości parlamentarnej i rządu"

BIZNES

Zdaniem profesor Anny Wojciuk z Uniwersytetu Warszawskiego "to jest naprawdę smutne, że współczesna prawica - zresztą nie tylko w Polsce - jest przeciwna rozwiązaniom, które są w strategicznym interesie państwa".

- Często koncentrujemy się na tej taktyce, na sprawach krótkoterminowych, a prawda jest taka, że przecież w żadnym stopniu to nie jest temat, za którym stoją mocne merytoryczne podstawy po stronie Karola Nawrockiego - oceniła.

Ekspertka zwróciła uwagę, że zarówno prezydent, jak i polska prawica "pryncypialnie deklarują przywiązanie do węgla kamiennego". - Uważam, że to weto jest po prostu takim ustalaniem relacji na najbliższe lata - oceniła.

Weto prezydenta i co dalej?

Zdaniem Wojciuk weto Nawrockiego ma pokazać, że on "nie podda się naciskowi".

- Warto podkreślić, że Karol Nawrocki podpisał 21 ustaw, więc z jego perspektywy, kiedy prawica będzie komunikować swoim wyborcom jego zachowanie, będzie pokazywane, że w tych sprawach, w których rząd postępuje fair i ma pomysły, które są dla prawicy akceptowalne, prezydent nie blokuje ich dla czystego skomplikowania prac rządowi - tłumaczyła.

Prezydent Nawrocki podpisał 21 ustaw
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent Nawrocki podpisał 21 ustaw

Ekspertka zwróciła jednak uwagę, że "tu jeszcze jest piłka w grze". - Rząd komunikował, że jeżeli będzie weto, to będzie poszukiwał innych sposobów na zamrożenie cen energii. Komunikował także, że nie jest gotowy na zwarcie z prezydentem, że faktycznie obywatele poniosą koszt tego weta - przypomniała.

- Jeżeli tak będzie, że ceny będą dalej mrożone, natomiast rząd nie będzie miał możliwości w dłuższym terminie zwiększenia dostępności taniej energii, to będzie to zwycięstwo raczej prawicy - dodała.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Karol Nawrocki Prezydent RP Transformacja energetyczna energia odnawialna Energia elektryczna Polski węgiel
