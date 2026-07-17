Polska "Nawet to absolutne minimum praw to dla prezydenta zbyt wiele" Oprac. Adam Michejda |

Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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- Mówiłem w czasie kampanii wyborczej, że jestem gotowy do rozmowy o ustawie regulującej status osoby najbliższej. Jednak zawsze podkreślałem, że nic, co jest quasi małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie - powiedział Nawrocki ogłaszając w piątek swoje weto.

KPH reaguje na weto prezydenta

Na decyzję Karola Nawrockiego zareagowała Kampania Przeciw Homofobii. "Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej to zaledwie strzępki pierwszej wersji dokumentu, który traktował o związkach partnerskich. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że w toku prac legislacyjnych zabrakło zabezpieczenia praw dzieci par jednopłciowych, możliwości ceremonii w Urzędzie Stanu Cywilnego czy dziedziczenia ustawowego dla osób zawierających umowę. Dzisiejsze zawetowanie ustawy pokazuje jednak, że nawet to absolutne minimum praw, które miała zapewnić ustawa, to dla prezydenta zbyt wiele" - komentuje Miko Czerwiński z KPH.

Jak pisze organizacja, kolejny raz "głos strony społecznej okazał się dla rządzących nieistotny". Zapowiada kontynuowanie działań na rzecz pełnej równości małżeńskiej. "Nie pozwolimy, by lata pracy organizacji pozarządowych, osób aktywistycznych i całej naszej społeczności poszły na marne" - podkreśla Miko Czerwiński.

Ustawa o osobie najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu została uchwalona przez Sejm pod koniec maja. Zapewniała takim osobom m.in. możliwość wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatku dochodowego, dostęp do informacji medycznej, prawo do decyzji o pochówku, prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej czy zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. By odrzucić weto prezydenta potrzebna jest większość kwalifikowana 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.