Małopolska Wykoleił się pociąg towarowy, wagony w rzece Michał Malinowski |

Wykolejenie pociągu towarowego Źródło wideo: Ratownik 112 - Małopolski Portal Informacyjny Źródło zdj. gł.: Ratownik 112 - Małopolski Portal Informacyjny

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Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 15.30 na pograniczu miejscowości Łomnica-Zdrój i Wierchomla Wielka, w gminie Piwniczna-Zdrój.

Ruch kolejowy pomiędzy Krynicą a Nowym Sączem jest wstrzymany, uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

Wykolejenie pociągu towarowego Źródło zdjęcia: Dawid Kulig - Portal24 Nowy Sacz

Zmiany w ruchu kolejowym

Rzecznik PKP PLK Piotr Hamarnik powiedział, że obecnie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Służby ustalają przyczyny zdarzenia i prowadzą działania mające na celu przywrócenie przejezdności linii. Ściągany jest specjalistyczny sprzęt. Najpierw wagony zostaną wstawione na tory, które to następnie będą naprawiane.

PKP Intercity poinformowało, że na odcinku Stary Sącz – Wierchomla została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa za pociągi: IC nr 33100 "Malinowski" z Krynicy-Zdroju i TLK nr 30105 "Małopolska" do Krynicy-Zdroju. Za pociąg TLK nr 33170 "Karpaty" z Krynicy-Zdroju zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Muszyna - Kraków Główny.

Wykolejenie pociągu towarowego Źródło zdjęcia: Dawid Kulig - Portal24 Nowy Sacz

Poproszono pasażerów o śledzenie bieżących informacji o kursowaniu pociągów w Portalu Pasażera oraz zwracanie uwagi na komunikaty stacyjne.

Wykolejenie pociągu towarowego Źródło zdjęcia: Dawid Kulig - Portal24 Nowy Sacz

Wagony w nurcie Popradu

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju Tomasz Michałowski przekazał w mediach społecznościowych, że część wykolejonych wagonów znalazła się w nurcie Popradu.

"Pociąg towarowy wykoleił się do rzeki Poprad w pobliżu Wierchomli. W związku z tym przez najbliższe godziny linia kolejowa w kierunku Krynicy-Zdroju oraz w kierunku przeciwnym będzie nieprzejezdna" - przekazał burmistrz.