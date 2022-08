Marsz żałobny dla Odry na warszawskich Bulwarach Wiślanych

czytaj dalej

Do sieci wyciekły nagrania, na których widać, jak premier Finlandii Sanna Marin bawi się wraz ze znajomymi na prywatnej imprezie. Jednych to oburza, inni nie widzą w jej zachowaniu niczego złego. - Było to troszkę dzikie, może ta granica już została przekroczona, ale minimalnie - komentowała dr Irena Kamińska-Radomska, wykładowca i trener z The Protocol School of Poland.