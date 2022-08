Cztery osoby nie żyją, w tym dziecko. Czołowe zderzenie na drodze S22 w woj. warmińsko-mazurskim

czytaj dalej

Moja sytuacja nie zmieniła się - powiedział w warszawskim Sądem Okręgowym Igora Tuleya, który stawił się do sądu i domagał się dopuszczenia do orzekania. Sędzia został zawieszony pod koniec 2020 roku przez nieuznawaną Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym. W niedzielę potwierdził informację o otrzymaniu pisma o przywróceniu do orzekania, przekazując przy tym, że został skierowany na urlop, który ma potrwać do połowy września. Mimo to sędzia stawił się w poniedziałek w pracy. Tam, odbierając dokumenty, dowiedział się, że decyzja o jego powrocie do pracy została uchylona.