Sprawy ministra sprawiedliwości przeciwko ministrowi sprawiedliwości. "Będzie dobre rozwiązanie"

Waldemar Żurek powołany na ministra sprawiedliwości

Po rekonstrukcji rządu stanowisko ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego objął dotychczasowy sędzia Waldemar Żurek. Aby mógł stanąć na czele resortu, konieczne było zrzeczenie się przez niego urzędu sędziego.

Gdy premier Donald Tusk prezentował nowy skład Rady Ministrów, przyznał, że ta kandydatura jest "w jakimś sensie symboliczna". Żurek jest jednym z największych krytyków zmian w wymiarze sprawiedliwości, wprowadzonych za rządów Zjednoczonej Prawicy po 2015 roku. Sam podnosił wielokrotnie, że czuje się szykanowany przez swoje poglądy, a podejmowane przez niego działania to walka w obronie praworządności.

Nowy szef MS sądzi się ze Skarbem Państwa. Reprezentowanym przez szefa MS

W związku z tym, co sam Żurek określał jako represje, sędzia wnosił pozwy m.in. przeciwko państwu polskiemu. Jak podała w czwartek Wirtualna Polska, "w Sądzie Okręgowym w Warszawie toczą się obecnie dwie sprawy z powództwa Waldemara Żurka przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanym przez Prokuratorię Generalną".

Informację te potwierdzili WP dyrektor departamentu prawa deliktowego w Prokuratorii Generalnej Wojciech Murawski oraz rzeczniczka prasowa ds. cywilnych SO w Warszawie Sylwia Urbańska.

Pierwsza ze spraw dotyczy ochrony dóbr osobistych i jest pokłosiem pozwu przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez ministra sprawiedliwości.

Druga sprawa oczekuje na wylosowanie sędziego referenta. To również postępowanie przeciwko Skarbowi Państw, a dokładnie - uściśla portal - ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu, pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego, prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie, rzecznikowi dyscyplinarnemu sędziów sądów powszechnych, szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, szefowi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

"Prokuratoria Generalna oczekuje na doręczenie pozwu" - podała WP.

Oznacza to, że Żurek występowałby przeciwko ministrowi sprawiedliwości, którym właśnie został.

Wirtualna Polska zwróciła się z pytaniem do Waldemara Żurka, "czy zamierza się nadal procesować ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości, czyli czy będziemy świadkami procesu Żurek kontra Żurek, co byłoby konfliktem interesów".

"Sprawa musi zostać szybko rozwiązana. Będzie dobre rozwiązanie. Zgodne z prawem i etyką" - opowiedział nowy szef MS i prokurator generalny, cytowany w artykule.

Sądowe batalie Żurka

Żurek za swoje krytyczne wobec reformy sądownictwa poglądy spotykał się z konsekwencjami. Jego kadencja w Krajowej Radzie Sądownictwa, podobnie jak pozostałych 14 członków, została przedterminowo skrócona po wejściu w życie zmian wprowadzonych przez ustawę o KRS z końca 2017 roku autorstwa PiS. Żurek złożył wówczas m.in. w tej sprawie pozew do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który wygrał.

To nie jedyna sprawa przeciwko Polsce wygrana przez Żurka na poziomie europejskich trybunałów. Po tym jak w 2018 roku został przeniesiony z II wydziału cywilno-odwoławczego do I wydziału cywilnego Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia podjął kroki prawne, co zapoczątkowało skomplikowaną sekwencję postępowań odwoławczych, a sprawa finalnie oparła się o Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W październiku 2021 roku TSUE uznał, że przeniesienie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub między dwoma wydziałami tego samego sądu może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów. Ostatecznie w maju 2024 roku został przywrócony do swojego pierwotnego wydziału.

Nowo powołany szef MS był też jedną z ofiar tzw. afery hejterskiej. Polegała na tym, że sędziowie przeciwni reformom wymiaru sprawiedliwości wprowadzanym przez Zbigniewa Ziobrę byli atakowani w internecie. W marcu 2025 roku zapadł wyrok wobec Emilii Sz., znanej jako Mała Emi. Sąd uznał ją za winną umieszczania na Twitterze wpisów szkalujących Żurka.

O zderzeniu sędziego Żurka z władzą i wysokiej cenie, jaką płacił za krytykowanie zmian w wymiarze sprawiedliwości w czasie rządów PiS, opowiada reportaż Marty Gordziewicz w "Czarno na białym" pt. "Machina państwa".

