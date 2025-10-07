Awaria systemu liczenia głosów na początku posiedzenia Sejmu. Hołownia: system nam zrobił reasumpcję chyba Źródło: TVN24

Na początku rozpoczynającego się we wtorek posiedzenia Sejmu doszło do awarii systemu do liczenia głosów. O usterce prowadzącego obrady marszałka izby Szymona Hołownię powiadomili z sali posłowie PiS.

Hołownia zareagował na głosy z sali i zwrócił się do pracowników Sekretariatu Posiedzeń Sejmu: - Słuchajcie, po raz pierwszy muszę to ja powiedzieć: nie działa.

W reakcji na inne głosy posłów Hołownia powiedział, że są "fatalistami". - System nam zrobił reasumpcję chyba - mówił dalej.

- Przestańcie z tym defetyzmem. Światło świeci? Świeci. Sucho jest, ciepło. Nie dramatyzujcie. Jest ciepła woda? Jest - kontynuował Hołownia, reagując na uwagi z prawej strony sali plenarnej.

Następnie marszałek zapytał, czy na sali obecny jest minister rolnictwa Stefan Krajewski (PSL), po czym spojrzał na ławy, gdzie w Sejmie zasiadają członkowie rządu. Hołownia zauważył szefa resortu rolnictwa i zapytał go: - I hotel (poselski - red.) działa, prawda panie ministrze?

- Dzisiaj na konferencji prasowej się dowiedziałem, że "patoposłowie" są w hotelu poselskim. Musimy ich wytropić i będziemy, tak, tępić - wyjaśnił, machając wskazującym palcem.

Hołownia nawiązał do wypowiedzi Krajewskiego, który w poniedziałek w Radiu ZET przekazał, że wyprowadził się z hotelu poselskiego i mieszka w wynajętym mieszkaniu. - W ostatnim czasie pojawili się "patoposłowie". Tak to trzeba nazwać - stwierdził. - Ja nie będę mówił, o kogo chodzi, z nazwiska nie będę mówił, ale to są posłowie (w czasie swojej - red.) pierwszej kadencji - zasugerował.

Dziennik "Rzeczpospolita" podał, że w Sejmie w ostatnim czasie regularnie dochodzi do awantur, imprez i nietypowych zdarzeń. Do jednej z takich sytuacji miało dojść na początku sierpnia w hotelu poselskim, gdzie posłowie Prawa i Sprawiedliwości mieli wdać się w awanturę z senatorkami i senatorami Koalicji Obywatelskiej.

