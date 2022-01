Premier i prezes PiS spotkali się z posłami klubu, którzy sprzeciwiają się zapisom projektu ustawy o weryfikacji covidowej

We wtorek w kancelarii premiera odbyło się spotkanie szefa rządu Mateusza Morawieckiego, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego z posłami, którzy sprzeciwiają się zapisom ustawy o weryfikacji covidowej. "Ubolewam, że nasze argumenty merytoryczne nie zostały przyjęte" - napisała po spotkaniu posłanka Anna Maria Siarkowska (Solidarna Polska, klub PiS). Rzecznik rządu Piotr Mueller podkreślił, że "przepisy powinny wejść w życie".

Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła we wtorek i pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o weryfikacji covidowej. Głosowało 37 posłów - za było 21 posłów, przeciw - 10, wstrzymało się 6. Teraz projekt ma trafić do drugiego czytania. Znalazły się tam zapisy, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 lub o negatywnym wyniku testu albo też informacji o przebytej infekcji.

Również we wtorek w kancelarii premiera odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego i szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego z posłami klubu PiS, którzy sprzeciwiają się zapisom projektu, mówiąc o "segregacji sanitarnej". Wśród nich są politycy Solidarnej Polski - Maria Kurowska, Janusz Kowalski i Anna Maria Siarkowska, której poprawka, by z obowiązku szczepień zwolniono osoby, u których wykryto obecność przeciwciał, została we wtorek odrzucona przez komisję.

Zdjęcie ze spotkania Siarkowska zamieściła na swoim Twitterze.

"Wykazywaliśmy bezprawność i bezsens sanitarnej segregacji. Ubolewam, że nasze argumenty merytoryczne nie zostały przyjęte" - napisała. W kolejnym wpisie dodała, że "zdjęcie było robione przed spotkaniem" i zapewniła, że "odbyło się ono w szerszym gronie".

Z kolei posłanka Maria Kurowska napisała, że "w długiej dyskusji" politycy przedstawili "wiele merytorycznych argumentów, których PJK (prezes Jarosław Kaczyński - red.) wysłuchał z otwartością i zrozumieniem". "Wciąż wierzę, że nasze argumenty zostaną przyjęte" - dodała.

Rzecznik rządu: te przepisy powinny wejść w życie

W środę w programie "Tłit" Wirtualnej Polski rzecznik rządu Piotr Mueller pytany o to spotkanie podkreślił, że argumenty obu stron są ogólnie znane. - My uważamy, że te przepisy powinny wejść w życie, że one są elementem realizacji działań przeciw epidemicznych, szczególnie, że w tych przepisach jest mowa również o tym, że alternatywą do zaszczepienia jest weryfikacja testem, czyli, krótko mówiąc, że można na bieżąco się testować, jeżeli ktoś z jakichś przyczyn nie chce się zaszczepić - powiedział.

Posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Gzell/PAP

Na uwagę, że prezes PiS i premier nie potrafią przekonać grupy posłów, rzecznik podkreślił, że "świadczy to o różnicy zdań - podobnie jak są różnice zdań w innych klubach parlamentarnych". - Nie zmienia to faktu, że my, kierownictwo naszej partii, staramy się przekonywać naszych posłów - powiedział i podkreślił, że projekt ustawy o weryfikacji jest pewnego rodzaju kompromisem.

Pytany, czy projekt ustawy przejdzie w Sejmie, odpowiedział: "Jestem przekonany, że tak". Dopytywany, czy przy wsparciu opozycji, odparł z kolei: "Być może nie będzie nawet potrzebne do tego wsparcie opozycji".

