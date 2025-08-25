Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tę ustawę w sprawie Ukraińców zawetował Nawrocki. Co zakładała

Paweł Szefernaker i Karol Nawrocki
Nawrocki: podpisałem 5 kolejnych ustaw, 3 zawetowałem
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Przy uzasadnianiu weta zwracał uwagę na brak zmiany w sprawie wypłacania Ukraińcom 800 plus. Ustawa dotyczy jednak wielu innych kwestii. Sprawdziliśmy, co jeszcze zakładała.
Kluczowe fakty:
  • Prezydent zawetował nowelizację ustawy, która przedłużała ochronę tymczasową udzielaną obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną do 4 marca 2026 roku.
  • Przy uzasadnianiu weta Karol Nawrocki mówił, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.
  • Ustawa dotyczy wielu innych spraw, między innymi kwestii legalności pobytu w Polsce, czy wsparcia walczącej Ukrainy w zakresie zapewnienia łączności.

Prezydent Karol Nawrocki swoją decyzję o zawetowaniu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy motywował w poniedziałek między innymi tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

- Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna. Ja swojego zdania nie zmienię i uznaję, że 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce - powiedział.

Wcześniej, na etapie prac legislacyjnych, posłowie PiS chcieli uzależnienia wypłaty 800 plus obywatelom Ukrainy od warunku zatrudnienia bądź prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz zaostrzenia co do możliwości uzyskania obywatelstwa polskiego. Ich propozycja nie została przyjęta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nawrocki: podpisałem pięć kolejnych ustaw, trzy zawetowałem

Nawrocki: podpisałem pięć kolejnych ustaw, trzy zawetowałem

Polskie obywatelstwo po 10 latach? Prezydent proponuje

Polskie obywatelstwo po 10 latach? Prezydent proponuje

W nowelizacji doprecyzowane zostały za to przesłanki do otrzymania świadczenia 800 plus, tak by wypłacane było również na dzieci, które ukończyły szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia oraz spełniają obowiązek nauki przez uczęszczanie do uczelni lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Co jeszcze zakładała zawetowana nowelizacja?

Przedłużenie legalności pobytu

Przewidywała przedłużenie ochrony tymczasowej udzielanej obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną do 4 marca 2026 roku.

Chodzi o wydłużenie okresu, w którym pobyt obywateli Ukrainy w Polsce, którzy przybyli na jej terytorium w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, jest uznawany za legalny oraz związanego z tym dostępu do świadczeń zdrowotnych, świadczeń na rzecz rodzin i świadczeń socjalnych oraz możliwości pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania osób, należących do grup wrażliwych. 

Obecnie okres, w którym pobyt obywateli Ukrainy korzystających z ochrony czasowej jest uznawany za legalny, kończy się 30 września 2025 roku.

Pomoc dla Ukraińców. Aż niemal siedem procent PKB? Nie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pomoc dla Ukraińców. Aż niemal siedem procent PKB? Nie

Michał Istel

W ustawie rozszerzony został katalog przesłanek do uchylenia zezwolenia na pobyt czasowy na okres roku lub 6 miesięcy w sytuacji, gdy obywatel Ukrainy złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje; zeznał nieprawdę, zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego; w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w celu obejścia przepisów określających zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Polski.

Zawetowana nowela zakładała również wydłużenie okresu załatwiania przez wojewodów wielu spraw dotyczących pobytu Ukraińców w Polsce.

Kwestia starlinków

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że ustawa miała przedłużyć także "wsparcie dla Ukrainy w zakresie zapewnienia łączności" i zaznaczył, że weto prezydenta oznacza wyłączenie Ukrainie internetu satelitarnego Starlink.

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, że zadanie "Zapewnienie łączności na terytorium Ukrainy dla obywateli tego państwa", polegające na udostępnieniu Ukrainie terminali systemu satelitarnej łączności Starlink oraz finansowaniu ich abonamentów, jest realizowane na podstawie ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Artykuł 14 tej ustawy wskazuje, że w Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Pomocy, "w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy".

Resort zaznaczył, że weto prezydenta do noweli ustawy powoduje, iż brak będzie podstawy prawnej oraz środków na dalszą realizację przedmiotowego zadania po 30 września 2025 roku.

"Nawrocki wyłącza swoją decyzją internet Ukrainie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nawrocki wyłącza swoją decyzją internet Ukrainie"

BIZNES

Nowelizacja ustawy zakładała też między innymi uchylenie przepisów umożliwiających przeznaczenie dochodów z opłat związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych na pomoc obywatelom Ukrainy, a także likwidację portalu Praca w Polsce.

Uszczelnienie systemu udzielania pomocy

Zawetowana przez prezydenta nowela zakładała działania uszczelniające system udzielania pomocy. Chodzi między innymi o wykluczenie możliwości nadawania uprawnień obywatelom Ukrainy, którzy krótkoterminowo przekraczają granicę na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

"Osoby te bowiem przekraczają granicę jedynie krótkoterminowo, a charakter ich pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie jest związany bezpośrednio z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy" - oceniono w uzasadnieniu.

Ustawa doprecyzowała kwestie związane z prowadzeniem w systemie teleinformatycznym krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców. Według noweli komendant główny Straży Granicznej miał mieć obowiązek wpisywania danych z dokumentów stanowiących podstawę przekroczenia granicy oraz dodania odcisków linii papilarnych w celu jednoznacznej identyfikacji osób.

Kwestia wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

Nowelizacja przewidywała między innymi utrzymanie tak zwanego uproszczonego trybu wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Powodem wprowadzenia takich trybów była pierwotnie pandemia COVID-19. Później zostały one utrzymane w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Weto prezydenta dotyczy też lekarzy z Ukrainy. Wyjaśniamy dlaczego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Weto prezydenta dotyczy też lekarzy z Ukrainy. Wyjaśniamy dlaczego

Zdrowie

Kwestia nadawania numeru PESEL i potwierdzenia więzów rodzinnych

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy nakładała także wymóg osobistej obecności dzieci przy nadawaniu numeru PESEL bez względu na wiek.

Wprowadzała między innymi także konieczność potwierdzenia więzów rodzinnych obywatela państwa trzeciego z obywatelem Ukrainy stosowną dokumentacją - dokumentami stanu cywilnego lub innymi dokumentami wydanymi przez właściwe władze kraju.

"Regulacja wynika z prób nadużycia przepisów ustawy pomocowej i prób zalegalizowania pobytu przez obywateli państw trzecich, którzy nigdy nie pozostawali w relacjach rodzinnych z obywatelami Ukrainy" - napisano w uzasadnieniu.

"Z tego obowiązku zwolnione zostaną osoby, których więzi rodzinne będą możliwe do potwierdzenia na podstawie danych, znajdujących się w polskich rejestrach państwowych, m.in. dzieci obywateli Ukrainy urodzonych na terytorium Polski" - czytamy.

Zakwaterowanie zbiorowe

Ustawa określała też termin zakończenia przyjmowania uchodźców wojennych z Ukrainy do ośrodków zbiorowego zakwaterowania na 31 października 2025 roku, poza grupami wrażliwymi. "Tym samym wygaszany jest częściowy system dopłat za zakwaterowanie" - napisano w uzasadnieniu.

Zgodnie z nowelą od 1 listopada 2025 roku wojewoda mógł udzielić pomocy w postaci zakwaterowania i wyżywienia między innymi dzieciom, na które pobierane jest świadczenie wychowawcze w przypadku odpłatności 15 zł/osobodzień (to stawka, która pojawia się w kontekście świadczeń dla obywateli Ukrainy, w szczególności w odniesieniu do zakwaterowania i wyżywienia).

Chodzi o kwotę, jaką Narodowy Fundusz Zdrowia płaci szpitalom za pobyt opiekuna z dzieckiem w szpitalu, a także o świadczenie wypłacane przez państwo za pomoc uchodźcom; emerytom, którzy pobierają świadczenie emerytalne w przypadku odpłatności w wysokości 15 zł/osobodzień; osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym lub orzeczenie równoważne, czy tym, którzy ukończyli: w przypadku kobiet - 60. rok życia, w przypadku mężczyzn - 65. rok życia, o ile nie pobierają świadczenia emerytalnego.

Obszar oświaty

Zgodnie z ustawą kontynuowane miało być wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wydłużała obowiązywanie przepisów umożliwiających w szkole, w której utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy, przydzielenie nauczycielowi, za jego zgodą, godzin ponadwymiarowych.

Pomoc psychologiczna

Ustawa zakładała też przedłużenie do 31 grudnia 2025 roku okresu, w którym możliwe jest świadczenie usług psychologicznych na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski, obywatelom Ukrainy, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie uzyskane w swoim państwie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/ads

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWojna w UkrainieKarol Nawrocki
Czytaj także:
imageTitle
Faworyci pogodzeni. Niespodzianka na mecie trzeciego etapu Vuelty
EUROSPORT
Uczestnik Światowej Konferencji Robotycznej 2025 w Pekinie ogląda humanoidalnego robota bionicznego, Chiny, 12 sierpnia 2025 r.
W Chinach "robot urodzi dziecko". Ile w tym prawdy, ile science fiction
Zuzanna Karczewska
Upalna aura
Pół Polski na pomarańczowo
METEO
shutterstock_526598209
Tutaj nie kupisz chipsów po 20:00. Nowy zakaz
BIZNES
Zatrzymany w Finlandii tankowiec Eagle S
Mieli "wpaść w panikę", inni mówią o sabotażu. Oficerowie przed sądem
Świat
Burza, nawałnica
Gdzie jest burza? Tu grzmi, wieje i pada
METEO
Koncert w ramach projektu "1025. Muzyka Katedr"
"1025". Przestrzeń katedry będzie jak dodatkowy instrument
WARSZAWA
imageTitle
Chwilowa zapaść nie wybiła z rytmu. Awans Polek
EUROSPORT
pap_20250820_0QF
Chiny szykują się na 3 września. Media o apelu rządu Japonii
Świat
Prawie 300 tysięcy złotych "na start" dla ukraińskich firm? Dezinformacja
300 tysięcy złotych "na start" dla Ukraińca, dla Polaka mniej? Potrójna manipulacja
Michał Istel
Premier po otrzymaniu wotum zaufania dla rządu
Nieformalne posiedzenie rządu. Kosiniak-Kamysz: to już tradycja
Polska
Polska - Kenia w drugim meczu mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2025
Polki wróciły na odpowiednie tory. Są blisko zwycięstwa i awansu
RELACJA
pap_20241120_0BA
"Ubolewam". Konflikt z Szejną, działacze odchodzą
Polska
Donald Trump
Trump: będę zawierać takie umowy
BIZNES
Apteka
Będzie nowelizacja prawa farmaceutycznego. Chodzi o reklamy aptek
Piotr Wójcik
Rąbczyn. Pożar hali
Gęsty dym nad tartakiem. Płonęła hala
Poznań
Pijany sterował motorówką, na pokładzie był z 10-letnim synem
Pijany sterował motorówką. Pływał z 10-letnim synem 
Kujawsko-Pomorskie
sklep lodowka napoje shutterstock_1686913495
Właściciele sieci handlowych na dywaniku u minister
BIZNES
Uciekinier zniszczył opony metalowymi kolcami
Uciekał przed policją i rozrzucił kolce, uszkodził radiowóz i kilka aut
Wrocław
Słońce, upał
Upał i halny. To będzie bardzo duża zmiana pogody
METEO
Kolejny wypadek z udziałem kierujacego hulajnogą elektryczną w Gorzowie
Uderzył hulajnogą w auto. 17-latek w szpitalu ze złamaniami
Lubuskie
Policjanci zatrzymali 41-latka podejrzanego o kradzież auta
Stracił samochód, telefon i biżuterię. Na koniec został pobity
WARSZAWA
Karol Nawrocki
"Znów wprowadzają go w błąd". Decyzja prezydenta "drogą donikąd"
Polska
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Rewolucja trwa, ogromna bańka pęka. 95 procent firm nie widzi rezultatów
BIZNES
Wokalistka Beata Kozidrak z zespołem Bajm podczas koncertu w Pszczynie, 24.08.2025
Wzruszający powrót Beaty Kozidrak
Kultura i styl
samolot Ił-20
Rosyjski samolot u wybrzeży Alaski. Amerykanie poderwali F-16
Świat
Zeszli ze szlaku i usiedli nad urwiskiem
Usiedli nad urwiskiem i pili alkohol. "Głupota i bezczelność"
Wrocław
Chłopiec zahaczył głową o ostry kant
Dramatyczne wołanie o pomoc. Krwawił ranny w głowę chłopiec
WARSZAWA
Małżeństwo z Mokotowa
Zostawili synom "kartkę z instruktażem" i zniknęli. Prokuratura podjęła decyzję
WARSZAWA
39-latek został przyłapany na kradzieży alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Czy wzrost akcyzy ograniczył spożycie alkoholu?
Piotr Wójcik

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica