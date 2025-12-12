Kierwiński: we wspólnych akcjach MSWiA, Straży Granicznej i policji zatrzymano ponad 4800 osób Źródło: TVN24

"Dziś we Lwowie wspólnie z ministrem Ihorem Kłymenką podpisaliśmy umowę o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Zastąpi dotychczasową umowę z 1999 r. Celem jest stworzenie lepszych ram prawnych dla wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępczości, w tym aktów sabotażu" - napisał w czwartek szef MSWiA Marcin Kierwiński.

W czwartkowym komunikacie MSWiA zaznaczyło, że po wejściu umowy w życie możliwa będzie skuteczniejsza wymiana informacji pomiędzy służbami polskimi i ukraińskimi. "Podpisanie umowy stanowi efekt kilkuletnich prac zespołów negocjacyjnych obu państw" - podano.

MSWiA: Polska i Ukraina będą przeciwdziałać rosyjskiej dezinformacji

Z komunikatu wynika, że Kierwiński i Kłymenko rozmawiali o zagrożeniach, jakie stwarza wrogie użycie dronów, w szczególności, jakie są najlepsze metody ich wykrywania i neutralizacji.

"Wskazano także, jak ważna jest ochrona obiektów infrastruktury krytycznej przed dronami. Doświadczenia ukraińskie związane z atakami przeprowadzanymi przy pomocy dronów zostaną wykorzystane w Polsce także dla potrzeb ochrony ludności cywilnej. Wymiana doświadczeń będzie też dotyczyć metod zapobiegania i ścigania aktów dywersji i terroryzmu, takich jak wysadzenie torów kolejowych" - czytamy w komunikacie.

Szefowie MSW Polski i Ukrainy Marcin Kierwiński i Ihor Kłymenko Źródło: X/MSWiA_GOV_PL

Zaznaczono, że Polska i Ukraina powinny także wzmocnić współpracę w zakresie przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji, w szczególności za pomocą mediów społecznościowych. "Treści dezinformujące powinny być szybko identyfikowane w skoordynowany sposób" - zaznaczono w komunikacie.

MSWiA poinformowało, że Kierwiński zaoferował wsparcie dla Ukrainy w jej staraniach na rzecz modernizacji i odbudowy po zakończeniu wojny, na drodze do jej integracji z Unią Europejską, w oparciu o polskie doświadczenia akcesyjne.

