Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Szefowie MSW Polski i Ukrainy podpisali umowę o współpracy w zwalczaniu przestępczości

Szefowie MSW Polski i Ukrainy Marcin Kierwiński i Ihor Kłymenko
Kierwiński: we wspólnych akcjach MSWiA, Straży Granicznej i policji zatrzymano ponad 4800 osób
Źródło: TVN24
Szefowie resortów spraw wewnętrznych Polski i Ukrainy podpisali umowę o współpracy w zwalczaniu przestępczości, która zastąpi umowę z 1999 roku. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, nowa umowa ma pomóc w stworzeniu ram prawnych dla zapobiegania i zwalczania między innymi aktów sabotażu.

"Dziś we Lwowie wspólnie z ministrem Ihorem Kłymenką podpisaliśmy umowę o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Zastąpi dotychczasową umowę z 1999 r. Celem jest stworzenie lepszych ram prawnych dla wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępczości, w tym aktów sabotażu" - napisał w czwartek szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Są "nikim", mieszkają w Polsce. Steruje nimi Moskwa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Są "nikim", mieszkają w Polsce. Steruje nimi Moskwa

Monika Winiarska, Tatiana Serwetnyk

W czwartkowym komunikacie MSWiA zaznaczyło, że po wejściu umowy w życie możliwa będzie skuteczniejsza wymiana informacji pomiędzy służbami polskimi i ukraińskimi. "Podpisanie umowy stanowi efekt kilkuletnich prac zespołów negocjacyjnych obu państw" - podano.

MSWiA: Polska i Ukraina będą przeciwdziałać rosyjskiej dezinformacji

Z komunikatu wynika, że Kierwiński i Kłymenko rozmawiali o zagrożeniach, jakie stwarza wrogie użycie dronów, w szczególności, jakie są najlepsze metody ich wykrywania i neutralizacji.

"Wskazano także, jak ważna jest ochrona obiektów infrastruktury krytycznej przed dronami. Doświadczenia ukraińskie związane z atakami przeprowadzanymi przy pomocy dronów zostaną wykorzystane w Polsce także dla potrzeb ochrony ludności cywilnej. Wymiana doświadczeń będzie też dotyczyć metod zapobiegania i ścigania aktów dywersji i terroryzmu, takich jak wysadzenie torów kolejowych" - czytamy w komunikacie.

Szefowie MSW Polski i Ukrainy Marcin Kierwiński i Ihor Kłymenko
Szefowie MSW Polski i Ukrainy Marcin Kierwiński i Ihor Kłymenko
Źródło: X/MSWiA_GOV_PL

Zaznaczono, że Polska i Ukraina powinny także wzmocnić współpracę w zakresie przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji, w szczególności za pomocą mediów społecznościowych. "Treści dezinformujące powinny być szybko identyfikowane w skoordynowany sposób" - zaznaczono w komunikacie.

MSWiA poinformowało, że Kierwiński zaoferował wsparcie dla Ukrainy w jej staraniach na rzecz modernizacji i odbudowy po zakończeniu wojny, na drodze do jej integracji z Unią Europejską, w oparciu o polskie doświadczenia akcesyjne.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/MSWiA_GOV_PL

Udostępnij:
TAGI:
MSWiAMarcin KierwińskiUkraina
Czytaj także:
smartfon dziecko nastolatek shutterstock_2153294761
Serwis społecznościowy pozywa rząd Australii. "Zakaz utrudnia debatę polityczną"
BIZNES
imageTitle
"Makabryczna czerwona kartka". Polała się krew
EUROSPORT
chleb smalec cenula shutterstock_2479812325
Jedzenie kiedyś było zdrowsze? Dietetyk wsadził kij w mrowisko 
Zdrowie
Śmiertelny wypadek w miejscowości Ciecierzyn pod Lublinem
Śmiertelny wypadek, zablokowana droga
Lublin
Barham Salih
"Fakty" TVN: Wysokim Komisarzem ONZ do spraw Uchodźców ma być Irakijczyk
Andrzej Duda
Andrzej Duda i ZEN.COM. Litwa właśnie nałożyła na firmę karę 1,8 mln euro
Piotr Szostak
Sonda MAVEN na tle Marsa - wizja artystyczna
Łączność padła. Komunikat NASA
METEO
pap_20230820_2PN
Europejscy liderzy po spotkaniu "koalicji chętnych": żadnych ustępstw
2910N104V CPK ZABLOTNIA 04
Afera CPK. Działka wraca do państwa
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
Ukraina "zaproponowała termin" spotkania z Zełenskiego z Nawrockim. "Oczekuje na odpowiedź"
Polska
Sarah Dzafce
Pierwszy taki przypadek. 23-latka traci tytuł Miss Finlandii przez zdjęcie
imageTitle
Kolejny błysk i wyczyn Jokicia. Przed nim już tylko jedna legenda
EUROSPORT
napoje energetyczne
Pił osiem energetyków dziennie, zdrowy mężczyzna dostał udaru
Zdrowie
Nicolas Maduro, Władimir Putin
Trump mu groził. Maduro zadzwonił do Putina
Rozliczenie afer z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy było jedną z głównych obietnic koalicji 15 października
Jak idą rozliczenia afer Zjednoczonej Prawicy?
Michał Istel
Posiedzenie Rady Ministrów, 9 grudnia 2025 roku
Rząd Tuska miał być mniejszy i tańszy. No to policzyliśmy
Gabriela Sieczkowska
stambul korki ulica korek shutterstock_1404298688
Spędzają w korku prawie pięć dni w roku. Niechlubny lider
BIZNES
imageTitle
Życiowy sukces w wieku 19 lat. To nie miało prawa się wydarzyć i powtórzyć
EUROSPORT
USA
"Sytuacja jest niebezpieczna i nie wiemy dokładnie, co się stanie"
METEO
Policja rozbiła grupę handlującą lekami z morfiną
Grupa handlująca lekami z morfiną rozbita. Wśród zatrzymanych lekarka
WARSZAWA
mleko shutterstock_730953745
Dwie partie produktu dla niemowląt wycofywane ze sklepów
BIZNES
imageTitle
Rok po straszliwym wypadku wrócił na stok. "Nic nie może się z tym równać"
EUROSPORT
Sejm
Sześć partii w Sejmie, dwie poza nim. Konfederacja znów na podium. Sondaż
Polska
Policjanci zabezpieczyli krzewy
Za tę uprawę może trafić do więzienia na trzy lata
Rzeszów
Niedźwiedź brunatny
Krążą po okolicy od tygodni, dzięki nim "złodzieje trzymają się z daleka"
METEO
pc
Petru: taka prezydentura służy Braunowi
Polska
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Jedna z ośmiu takich niedziel w roku
BIZNES
"Bez końca", reż. Michał Marczak
Film "Bez końca" Michała Marczaka powalczy o prestiżową nagrodę
Justyna Kobus
imageTitle
Legia sięga dna. Wyrównała wstydliwy rekord sprzed sześciu dekad
EUROSPORT
Viktor Orban
Orban prezydentem? "Plan awaryjny ratowania systemu"

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica