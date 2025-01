Ukraina w NATO i Unii? Nawrocki tego "nie widzi"

Jak stwierdził, "wciąż czeka na to, co ma się stać sukcesem" w kontekście zapowiedzi ekshumacji ofiar na Wołyniu. Przypomniał, że ekshumacje były prowadzone już w jednej miejscowości za czasów poprzedniego rządu przez Fundację Wolność i Demokracja. - Mam wielką nadzieję, że to nie jest ten przełom, o którym mówił pan premier Donald Tusk. Jeśli to ma być przełom, to chciałem przypomnieć, że kilka takich przełomów już mieliśmy - ocenił Nawrocki.