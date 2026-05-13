Polska

Czy Ziobro ma kontakt z Kaczyńskim? Sprzeczne wersje

Jarosław Kaczyński wysłał Zbigniewowi Ziobrze przed wyborami w 2019 roku tajny list (zdjęcie z kwietnia 2018 roku)
Wójcik: Ziobro nigdzie nie uciekł
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Z rozmów z posłami Prawa i Sprawiedliwości wynika, że wyjazd Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA był dla nich zaskoczeniem. Parlamentarzyści PiS twierdzą, że były minister sprawiedliwości nie informował o swoich zamiarach. Pojawiają się sprzeczne wersje co do tego, czy Ziobro jest w kontakcie z Jarosławem Kaczyńskim.

Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej jego zdjęcie z lotniska w USA dostaliśmy na Kontakt24. Ziobro oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. We wtorek zdradził, że przebywa w Waszyngtonie.

Ziobro jest, wraz z byłym wiceszefem MS, posłem PiS Marcinem Romanowskim, podejrzany w prowadzonym przez Prokuraturę Krajową śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Większość posłów PiS, z którymi rozmawiała Polska Agencja Prasowa, przyznaje, że Ziobro nie informował partii o swoich zamiarach, a parlamentarzyści dowiedzieli się o jego wyjeździe z mediów. Jeden z polityków podkreślił, że w strukturach PiS mimo wszystko spekulowano, iż Ziobro może udać się do USA. Według posła należącego do kierownictwa partii była to indywidualna decyzja byłego ministra.

Gdzie przemieszczał się Zbigniew Ziobro

Więcej na temat podróży Ziobry: "Skutecznie skorzystałem". Jak Ziobro znalazł się w USA

Czy Ziobro ma kontakt z prezesem Kaczyńskim? Zdania w PiS są podzielone. Źródło ze ścisłego kierownictwa, utożsamiane ze zwolennikami prezesa, zaprzecza wszelkim kontaktom. Z kolei bliski współpracownik byłego premiera, wiceprezesa partii Mateusza Morawieckiego twierdzi, że Ziobro i Kaczyński rozmawiają telefonicznie.

Co PiS zrobi z Ziobrą? "Oni się boją"

Z wypowiedzi posłów PiS z różnych frakcji wynika, że Kaczyński będzie domagał się od partii obrony Ziobry. - Myślę, że Kaczyński wzmocni narrację obronną Ziobry. Radykałowie w PiS zaczną mówić, że nawet Trump widzi w Polsce kryzys demokracji, skoro przyjmuje Ziobrę uciekającego przed Tuskiem. Trudno, żeby miarka się przebrała w tej sprawie - ocenił poseł związany z Morawieckim.

Parlamentarzysta związany z kierownictwem partii przyznał z kolei, że pozytywnie ocenia decyzję byłego ministra o wyjeździe do USA. Jego zdaniem, "nagonka na Zbigniewa Ziobrę" to "akcja polityczna".

Zwolennicy byłego szefa MS, należący wcześniej do Suwerennej Polski podkreślali, że nie rozmawiali z Ziobrą o wyjeździe do USA ani o jego planach politycznych. Informowali, że nie kontaktowali się z politykiem w ostatnim czasie i odmawiali szerszego komentarza w tej sprawie.

Poseł związany z "harcerzami", czyli zwolennikami Morawieckiego, który od lat wypowiada się krytycznie na temat Ziobry, powiedział, że "ziobryści" nie komentują wyjazdu byłego szefa MS do USA, bo "boją się odpowiedzialności karnej".

- Prokuratura Krajowa już zapowiadała, że prowadzi czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały mu w ucieczce. Poseł (Dariusz) Matecki mówił w mediach, że nic absolutnie nie wiedział i mówił, jak bardzo Ziobro jest znienawidzony przez establishment Unii Europejskiej. Oni się boją konsekwencji swoich działań, ale będą go w taki ogólny sposób bronić, bo są wobec Ziobry bardzo lojalni - ocenił rozmówca.

Prokuratura Krajowa poinformowała w poniedziałek, że od niedzieli prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości.

Marcin Złotkowski

Na byłym ministrze sprawiedliwości ciąży 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywania stanowiska do działań o charakterze przestępczym.

Pod koniec 2025 roku, gdy Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że były minister przebywa w Budapeszcie.

