Uchwała anty-LGBT. Marszałek Małopolski powołał radę do spraw równego traktowania

Władze Małopolski do wtorku, 14 września, miały czas, aby odpowiedzieć na list ostrzegający Komisji Europejskiej przed możliwą utratą środków unijnych w przypadku dalszego obowiązywania uchwały z 2019 roku "w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych". KE uznała, że deklaracja narusza prawa mniejszości seksualnych.

Marszałek Małopolski o odpowiedzi na list Komisji Europejskiej

Jak poinformował marszałek Kozłowski, odpowiedzią na pisma Komisji Europejskiej, w tym pierwsze z 14 lipca, jest powołanie pełnomocnika i rady do spraw równego traktowania i praw rodziny. 13 września zarząd województwa przekazał pismo w tej sprawie do pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania. - My nie odpowiadamy bezpośrednio Komisji Europejskiej, robi to pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania – powiedział marszałek.