Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Nowe informacje od marszałka Sejmu

Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty o Trybunale Stanu dla Ziobry. Najnowsze informacje w sprawie wniosku
Źródło: TVN24
Zostałem poinformowany przez szefów klubów parlamentarnych, że na posiedzeniu Sejmu przekażą oni do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej wniosek o Trybunał Stanu dla pana posła Zbigniewa Ziobro - ogłosił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Poinformował też o szeregu decyzji w związku z wyborami na Węgrzech.

Na konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że podjął szereg decyzji w związku z niedzielnymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech i zwycięstwem partii TISZA, na której czele stoi Peter Magyar. - Gratuluję zwycięzcom i gratuluję Węgrom. Oczekiwania wobec nowej ekipy węgierskiej są bardzo wysokie. Polska jak zwykle jest gotowa pomóc - powiedział.

Marszałek zadeklarował gotowość do współpracy z parlamentem węgierskim. - Osobiście wyrażam ubolewanie, że głowa państwa polskiego próbowała wykorzystać autorytet urzędu i Rzeczpospolitej do wsparcia polityka skrajnie prorosyjskiego i antyeuropejskiego [Viktora Orbana - red.] - oznajmił, nawiązując do wizyty prezydenta Karola Nawrockiego na Węgrzech niedługo przed wyborami.

"Mogą nawet na Madagaskar wyjechać"
"Mogą nawet na Madagaskar wyjechać"

Czarzasty o kontaktach między PiS a Fideszem

Czarzasty poinformował następnie, że "chciałbym ożywić oraz wznowić funkcjonowanie międzyparlamentarnej Grupy Wyszehradzkiej". W związku z tym - jak wymieniał - uda się w najbliższym czasie z wizytą na Słowację oraz zaprosi do Polski swojego odpowiednika w węgierskim parlamencie.

- Będziemy również rozmawiali ze stroną węgierską na temat potrzeby, bądź jej braku, powołania grupy parlamentarnej w celu potencjalnie śledztwa parlamentarnego na temat kontaktów między PiS-em a Fideszem, czego skutkiem były kontrakty między Orlenem a MOL-em - oświadczył Czarzasty. W listopadzie 2022 roku PKN Orlen zawarł z węgierskim MOL-em umowę sprzedaży stacji paliw należących wcześniej do sieci Lotos za 610 mln dolarów.

Wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry

Czarzasty przekazał też, że został poinformowany przez szefów klubów parlamentarnych, iż na odbywającym się we wtorek posiedzeniu Sejmu - "w związku z tym, co między innymi stało się na Węgrzech" - przekażą oni do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej wniosek o Trybunał Stanu dla posła PiS i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry

Pod koniec 2025 roku, gdy Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o zarzutach dla niego w sprawie dotyczącej nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że Ziobro nie przebywa w Polsce. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech.

"Magyar o Ziobrze i Romanowskim. Zapowiedział, co zrobi"

"A co, jeśli uciekną do USA? Żurek o dalszych krokach"

Po niedzielnym zwycięstwie w wyborach parlamentarnych lider zwycięskiego ugrupowania TISZA Peter Magyar, zapowiedział, że Ziobro oraz jego były zastępca w MS Marcin Romanowski, również objęty ochroną za rządów Viktora Orbana, nie zostaną na Węgrzech długo.

Wniosek o pociągnięcie ministra do odpowiedzialności przed TS wymaga wstępnego wniosku złożonego przez co najmniej 115 posłów. Później marszałek Sejmu kieruje go do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która wszczyna postępowanie. Komisja przedstawia Sejmowi sprawozdanie wraz z wnioskiem lub występuje o umorzenie postępowania. Sejm podejmuje uchwałę o postawienie danej osoby przed TS większością 3/5 głosów (276 posłów) w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Zgorzelski

Reset konstytucyjny? Zgorzelski: jak nie ma Trybunału, to konstytucja jest zbiorem życzeń

Zgorzelski
Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

Włodzimierz CzarzastyZbigniew ZiobroMarcin RomanowskiWęgryPeter MagyarGrupa WyszehradzkaFidesz
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica