Trybunał Konstytucyjny znów odroczył rozprawy. Ekspert o "dramacie organu"

Gregorczyk-Abram: to pokazuje jak w soczewce, jak trudna jest tam sytuacja

Profesor Zajadło: tam nie ma prawa być podziału politycznego, bo to jest organ prawa, a nie polityki

Profesor Jerzy Zajadło z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ocenił, że ten wewnętrzny spór w TK go "specjalnie nie interesuje, bo on dotyczy personaliów". - Załóżmy hipotetycznie, że tego sporu nie ma i sędziowie nigdy się nie skłócili, to (wtedy - red.) dramat tego organu, który przypomina Trybunał Konstytucyjny , polega na tym, że i tak moglibyśmy oczekiwać, że orzeczenie TK pójdzie w określonym kierunku, takim, jakiego oczekuje władza - stwierdził.

- Dotychczasowe doświadczenia związane z funkcjonowaniem tego trybunału, zanim się jeszcze sędziowie skłócili, takie były. Na ich podstawie muszę niestety zaakceptować tę bolesną prawdę, choć sędziowie powinni się wytłumaczyć. Aczkolwiek trudno by im było to zrobić, bo musieliby się przyznać, że ta linia podziału owych sześciu sędziów do dziewięciu przebiega w oparciu o kryterium polityczne, co dyskredytuje ten organ, jakim jest TK - dodał.